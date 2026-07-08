PF apreende espingarda de Bolsonaro que estava no Rio Grande do Sul

A corporação realizou nesta quarta-feira (8) ação na residência do ex-presidente para tentar localizar outros armamentos em seu nome

A ação foi motivada após apreensão de uma pistola de Bolsonaro durante uma blitz no Distrito Federal

A Polícia Federal apreendeu uma última arma que estava em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro na ação deflagrada nesta quarta-feira (8) para busca e apreensão dos itens.

Trata-se de uma espingarda Maestro Arms Company que estava sob guarda de uma empresa de armamentos do Rio Grande do Sul. Após ter realizado busca e apreensão na residência do ex-presidente durante a manhã, a PF localizou essa arma na residência de um dos responsáveis pela empresa, na cidade de Cachoeirinha (RS), e realizou a apreensão.

A defesa de Bolsonaro havia comunicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) que a espingarda estava com a empresa, mas não chegou a fornecer a localização exata do item nem a documentação que comprovasse isso.

O ministro Alexandre de Moraes determinou a ação desta quarta para tentar localizar outras armas que estava em propriedade do ex-presidente, após a apreensão de uma pistola em uma blitz da polícia do Distrito Federal. Nada foi apreendido na residência.

Em sua decisão, Moraes citou que não havia documentação comprovando que essa espingarda de fato estivesse com a empresa, o que foi um dos motivos para deflagrar a ação