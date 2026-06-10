PF deve rejeitar nova proposta de delação de Vorcaro

Antes, a PF já havia rejeitado a primeira versão da proposta de delação premiada. Já a PGR ainda analisa as duas propostas

A PF deve rejeitar a nova proposta de delação premiada apresentada pelo banqueiro Daniel Vorcaro na semana passada. A informação foi confirmada pela Jovem Pan com fontes ligadas à corporação.

Para os investigadores, a afirmação dada pelo dono do Banco Master de que pagava propina ao senador Ciro Nogueira (PP-PI) foi insuficiente. Na nova proposta de delação apresentada à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República (PGR), o banqueiro alterou sua versão sobre a relação mantida com Ciro e com o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro. Vorcaro passou a adotar o entendimento das investigações e classificou os episódios como casos de propina, abandonando a versão anterior de que se tratavam apenas de relações de amizade.

Antes, a PF já havia rejeitado a primeira versão da proposta de delação premiada. Já a PGR ainda analisa as duas propostas.

Ciro seria ‘destinatário central’

A PF apontou o senador Ciro Nogueira como o “destinatário central” de um esquema de vantagens indevidas supostamente financiado pelo dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. O relato consta em representação enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da 5ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada no mês passado.

De acordo com o documento, a relação entre o parlamentar e o empresário contava com pagamentos mensais regulares. Os repasses teriam começado no valor de R$ 300 mil e, posteriormente, subido para R$ 500 mil. A PF informa que as transferências eram feitas por meio de uma estrutura societária que envolvia empresas ligadas à família de Vorcaro e firmas administradas por Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão do senador.

Em nota, a defesa do senador negou qualquer irregularidade em sua atuação parlamentar e afirmou que ele não teve participação em atividades ilícitas ou nos fatos investigados. Os advogados também disseram que o senador está à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos e criticaram as medidas da operação, classificando-as como graves e baseadas apenas em troca de mensagens de terceiros.