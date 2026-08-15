Polícia identifica suspeito de ameaçar dar ‘facada’ em Flávio Bolsonaro

Um morador de Juiz de Fora teria publicado a mensagem 'dessa vez deixa comigo' com emojis de faca em uma postagem sobre visita do candidato à Presidência ao município mineiro

Equipe de Flávio informou que o comentário foi identificado por por um policial do Senado

A Polícia do Senado identificou o homem que teria ameaçado o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) por meio das redes sociais. Agentes cumpriram neste sábado (15) mandado de busca e apreensão contra um morador de Juiz de Fora suspeito de publicar mensagem indicando a intensão de dar “facada” no senador.

Segundo informou a assessoria de Flávio, um policial do Senado identificou um comentário em uma publicação sobre viagem do presidenciável a Juiz de Fora. Na postagem, um usuário escreveu “dessa vez deixa cmg” com emojis de faca.

Ao autorizar a ação contra o suspeito, o juiz José Clemente Piedade de Almeida, da 3ª Vara Criminal de Juiz de Fora, entendeu que o comentário apresentava “teor intimidatório e nítida alusão a ato de violência física letal”. O magistrado destacou, na decisão, que foi na cidade onde o ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu um ataque a faca na campanha presidencial de 2018.

A assessoria de Flávio disse também que o suspeito já responde por violência doméstica contra ex-companheiras e por ameaça de morte contra um vizinho. A investigação segue sob sigilo.