Poder Data: 47% avaliam gestão de Lula como ruim ou péssima

Outros 35% afirmaram ser ótimo ou bom e 15% disseram ser regular

Pesquisa Poder Data divulgada nesta quinta-feira (25) afirma que 47% dos eleitores avaliaram o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como ruim ou péssimo até momento. 35% disseram ser ótimo ou bom e outros 15% avaliaram como regular. 2% não souberam responder.

Já quando pergutados de maneira geral, os eleitores avaliaram Lula e 50% disseram desaprovar o trabalho do presidente. Outros 43% aprovaram e 8% não souberam responder.

Em relação ao governo de Lula, 52% desaprovam e 43% aprovam a administração do petista. Os outros 6% não souberam responder.

A pesquisa do Poder Data ouviu 2.400 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 21 e 24 de junho de 2026. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra e nível de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-05722/2026.