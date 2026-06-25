Poder Data: Lula aparece à frente de Flávio no segundo turno

Pesquisa Poder Data divulgada nesta quinta-feira (25) afirma que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esta à frente do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ)em um eventual segundo turno das eleições presidenciais. O petista aparece com 46% do petista contra 42% das intenções de voto do filho do ex-presidente. Dos entrevistados, 8% disseram votar em branco ou nulo e 3% não souberam responder.

Também no segundo turno, Lula e o pré-candidato Romeu Zema (Novo), o atual presidente também aparece à frente com 45% contra 42% do mineiro. Na disputa do petista com Ronaldo Caiado (PSD), Lula também tem 45% contra 42% do ex-governador de Goiás.

Já em um eventual primeiro turno, nas intenções de voto Lula aparece à frente com 40% e Flávio vem em seguida com 36%. Ronaldo Caiado e Renan Santos (Missão) tem 4% cada. Zema, Joaquim Barbosa (DC) e Augusto Cury (Avante) tem 3% cada um das intenções de voto.

A pesquisa do Poder Data ouviu 2.400 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 21 e 24 de junho de 2026. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra e nível de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-05722/2026.