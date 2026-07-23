PoderData: 45% dizem ser ‘certa’ suspensão de visitas de Flávio a Bolsonaro

Pesquisa mostrou que 42% consideram 'errada' a decisão de Alexandre de Moraes contra o senador e o ex-presidente

Pesquisa do PoderData divulgada nesta quinta-feira (23) mostrou que 45% dos entrevistados avaliam ser “certa” a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu temporariamente as visitas do senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Já para 42%, a determinação foi “errada”.

Dos que responderam aprovar o desempenho pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 51% avaliam ser correta a ordem de Moraes. Outros 35% consideram errada a suspensão das visitas.

Entre os que desaprovam a atuação de Lula, 50% disseram ser “errada” a decisão de Moraes. Para 38%, a medida foi certa.

De 18 a 20 de julho, o PoderData entrevistou 2.500 pessoas por meio de ligação telefônica. A margem de erro é de dois pontos percentuais com taxa de confiança de 95%.