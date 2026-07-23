PoderData: 51% dizem que governo Lula é melhor que o de Bolsonaro; 34% preferem o anterior
Pesquisa do PoderData divulgada nesta quinta-feira (23) mostrou que 51% consideram o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) melhor do que o do ex-chefe do Executivo Jair Bolsonaro. Outros 34% disseram preferir o anterior. Para 8%, as gestões são iguais.
O levantamento mostrou também que 51% desaprovam o governo Lula, enquanto 43% aprovam.
Já o trabalho do petista é avaliado negativamente por 37% e positivamente por 36%. Dos entrevistados, 24% consideram regular a atuação do chefe do Executivo.
Quanto ao desempenho pessoal de Lula, 47% disseram desaprovar. Outros 46% aprovam.
De 18 a 20 de julho, o PoderData entrevistou 2.500 pessoas por meio de ligação telefônica. A margem de erro é de dois pontos percentuais com taxa de confiança de 95%.