PoderData/Aya: 74% dos eleitores votariam mesmo se não fosse obrigatório

Pesquisa PoderData/Aya divulgada nesta quinta-feira (30) revelou que 74% dos eleitores continuariam votando mesmo que o voto não fosse obrigatório nas eleições de outubro, 22% disseram que deixariam de votar e outros 5% não souberam opinar.

Entre os 74% que votariam de qualquer maneira, 72% são mulheres e 76% homens. Já dos 22% que deixariam de votar, a maioria são do público feminino com 23% contra 20% do masculino.

Em relação a idade, os que mais votariam fazem parte do grupo da terceira idade, com 78%. Em seguida estão entre o intervalo de 25 a 44 anos, com 75%, os de 45 a 59 anos aparecem logo atrás com 74%. Por fim, os de 16 a 24 anos somam 63%.

No cenário de primeiro turno, entre o 74% que votariam mesmo sem serem obrigados, a maioria votaria no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 86%. Em seguida, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) soma 77% dos votos e Renan Santos (Missão) aparece em terceiro com 70%.

Os ex-governadores Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) marcam 65% e 64%, respectivamente.

Já dos 22% que não votariam, 68% apertariam branco ou anulariam o voto. Augusto Cury (Avante) aparece em seguida com 57%. Lula tem 11% e Flávio 20%.

A pesquisa PoderData entrevistou 2.400 eleitores entre 26 a 29 de julho de 2026, por meio de pesquisa telefônica IVR. A margem de erro é de 2,0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por PoderData e está registrado no TSE sob o protocolo BR-07845/2026.