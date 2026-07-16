PoderData/AYA: Lula marca 40%, e Flávio 34% no 1º turno; 2º tem empate técnico

Pesquisa mostrou estabilidade do chefe do Executivo na liderança e queda do senador na primeira etapa da disputa à Presidência

Pesquisa do PoderData/AYA divulgada nesta quinta-feira (16) mostrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança do primeiro turno com 40% das intenções de voto. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece em segundo com 34%.

O levantamento mostrou estabilidade de Lula na liderança do primeiro turno. Nas rodadas de maio e de junho, o petista registrou 40%.

Já as intenções de voto de Flávio oscilaram. Em maio, o senador teve 35%. Na rodada seguinte, de junho, o parlamentar subiu para 36%. Agora, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro caiu para 34%.

Depois de Lula e Flávio, aparecem:

Renan Santos (Missão): 6%;

Ronaldo Caiado (PSD): 4%;

Romeu Zema (Novo): 4%;

Augusto Cury (Avante): 3%.

Empate técnico

Em eventual segundo turno, Lula registra 45% contra 43% de Flávio. Pela margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os pré-candidatos aparecem tecnicamente empatados.

Diferente da primeira etapa do pleito, Lula registrou queda em disputa direta contra Flávio. O chefe do Executivo somou 46% das intenções de votos nas rodadas de maio e de junho.

Flávio registrou 42% em maio. Depois subiu para 43% em junho.

De 12 a 15 de julho de 2026, o PoderData/AYA entrevistou 2.400 pessoas por meio de ligação telefônica. A margem de erro é de dois pontos percentuais com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 10 de julho de 2026 com número BR-00059/2026.