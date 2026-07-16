PoderData/AYA: Mulheres, renda e maioria das regiões favorecem Lula; Flávio lidera entre homens e evangélicos

Pesquisa mostrou que o chefe do Executivo tem todos os demais segmentos religiosos, enquanto o senador aparece à frente no Centro-Oeste e no Sul

Lula e Flávio lideram as intenções de voto em primeiro turno

Pesquisa do PoderData/AYA divulgada nesta quinta-feira (16) mostrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com vantagem entre mulheres, na maioria das regiões do país e em todas as faixas de renda. Já o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera entre homens e evangélicos.

Lula registra 40% das intenções de voto feminino, enquanto Flávio soma 30%. Entre homens, o senador tem 40%, e o chefe do Executivo, 39%.

Com exceção dos evangélicos, o petista é impulsionado pelos demais segmentos religiosos. Lula tem 57% entre praticantes de religiões de matriz africana (umbandistas e candomblecistas), 43% entre espíritas e kardecistas e 41% entre católicos.

O chefe do Executivo também é preferido por 54% dos ateus e por 52% dos entrevistados sem religião.

Do outro lado, Flávio aparece consolidado entre os evangélicos com 46% das intenções de voto. Lula soma 24%.

Tradicional reduto político de Lula, o petista registra vantagem no Nordeste frente ao senador. Dos entrevistados da região, 46% disseram votar no chefe do Executivo no primeiro turno. Flávio tem 33%.

No Norte, o chefe do Executivo aparece com 41%, enquanto o senador tem 38%. No Sudoeste, onde estão os dois maiores colégios eleitorais do país, Lula soma 38%, e Flávio, 33%.

Já no Centro-Oeste, o senador lidera com 38%. O chefe do Executivo figura logo atrás com 36%. No Sul, Flávio registra o mesmo percentual, enquanto Lula tem 35%.

Quanto à renda, o chefe do Executivo lidera em todas as faixas. Dos que recebem até dois salários mínimos, Lula registra 41%, enquanto Flávio tem 32%.

A vantagem do petista cai entre os que ganham de dois a cinco salários mínimos. O chefe do Executivo tem 37%, e o senador, 36%.

Entre os que ganham acima de cinco salários mínimos, a margem de Lula aumenta. O petista aparece com 41%, enquanto Flávio soma 36%.

De 12 a 15 de julho de 2026, o PoderData/AYA entrevistou 2.400 pessoas por meio de ligação telefônica. A margem de erro é de dois pontos percentuais com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 10 de julho de 2026 com número BR-00059/2026.