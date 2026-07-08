Polícia identifica suspeito de enviar cachorro morto para vereadora e diz que caso está ‘quase concluído’

A informação sobre como anda o processo do 'presente' enviado à vereadora Deza Guerreiro foi dada pelo delegado à frente do processo, Rafael Sauthier

Uma investigação foi aberta contra a mulher suspeita de enviar o que – parecia ser – um cachorro morto para a vereadora Deza Guerreiro (PP-RS) em seu gabinete em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Segundo o delegado Rafael Sauthier, que está à frente do caso, a investigação está “quase concluída”.

“Estamos com a investigação quase concluída. Nos próximos dias devemos remeter ao poder judiciário. Já temos a autoria”, disse o delegado à Jovem Pan.

Sauthier confirmou que a investigação foi aberta após ocorrência da vereadora e que, após coleta de depoimentos, perícia, fotos e vídeos, o processo já está quase no fim. A identidade da suspeita ainda não foi compartilhada.

Caixa ‘surpresa’

Deza Guerreiro recebeu em seu gabinete o corpo de um cachorro, dentro de uma caixa, como se fosse um presente, na segunda-feira (6). Em vídeo publicado nas suas redes sociais, a vereadora aparece com uma caixa com os dizeres “Vereadora Deza Guerreiro, com carinho para proteger os animais”.

Deza chegou a dizer que o “presente” era de se emocionar. Ao abrir o pacote, Deza se assusta com o que tem dentro da caixa e diz estar com medo de que pudesse ser um corpo.

Ao desembrulhar o conteúdo que estava em sacolas de lixo, a gravação mostra o corpo do que parece ser um cachorro, sem vida. No texto do post, a vereadora chamou o ato de criminoso, marcado por crueldade e covardia.

“Eu não vou descansar até descobrir quem foi o autor desse ataque. O que esse sujeito fez é terrorismo. Matar um animal e enviar o seu corpo como MENSAGEM?”, diz o texto.