Prazo para definir candidatos a vice termina nesta quarta-feira; entenda

Partidos têm até este 5 de agosto para bater o martelo nas composições das chapas; depois disso, a corrida é para registrar as candidaturas no TSE até o dia 15

Os partidos têm até esta quarta-feira (5) para definir quem serão os candidatos que disputarão as eleições deste ano. Além de oficializar os nomes que vão concorrer aos cargos em disputa, as legendas também precisam bater o martelo sobre um dos pontos mais aguardados das negociações políticas: a escolha dos vices.

Em muitos casos, a definição do vice fica para os últimos dias do prazo. Isso acontece porque a composição da chapa faz parte de negociações complicadas entre os partidos e tem potencial para influenciar diretamente a estratégia eleitoral de cada candidatura.

Um dos principais exemplos dessa indefinição é a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, que ainda não confirmou quem será seu candidato a vice e segue em negociações para fechar a composição da chapa.

Nos bastidores, as conversas envolvem partidos como Republicanos e PP, mas as tratativas esbarram na decisão de legendas do Centrão de adotar uma posição de neutralidade na disputa presidencial.

A indicação do vice costuma ser usada para ampliar alianças, fortalecer o apoio político e equilibrar o perfil da chapa. Também pode garantir mais espaço para diferentes grupos dentro de uma coligação ou federação, o que explica por que as conversas costumam se estender até a reta final das convenções.

Um exemplo de como a composição de uma chapa pode ter peso político é a aliança entre o presidente Lula (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Adversários em disputas presidenciais por décadas, os dois se uniram nas eleições de 2022 em uma composição que ampliou o arco de alianças do petista e buscou dialogar com diferentes setores políticos. Agora, a dupla volta a disputar a Presidência na chapa à reeleição.

Na época, a escolha de Alckmin foi vista como um movimento para ampliar a coalizão de apoio à candidatura de Lula. Ex-governador de São Paulo e um dos principais nomes do PSDB por muitos anos, Alckmin representava um perfil diferente do petista e ajudou a atrair partidos e lideranças de centro para a aliança. O acordo se consolidou nas urnas e é mantido na disputa pela reeleição.

E depois do dia 5, o que acontece?

Com os nomes definidos e aprovados nas convenções partidárias, entra em cena a burocracia. Os partidos têm até as 19h do dia 15 de agosto para enviar os dados e registrar oficialmente as candidaturas na Justiça Eleitoral.

Logo no dia seguinte, em 16 de agosto, a chave vira de vez: começa oficialmente a propaganda eleitoral. A partir daí, os candidatos estão liberados para pedir votos de forma explícita nas ruas e na internet.