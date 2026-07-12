Pré-campanha de Flávio Bolsonaro nega acordo com Republicanos por vaga no STF

Coordenação afirma que eventual apoio do partido não está condicionado à indicação de Marcos Pereira para a Suprema Corte

A coordenação da pré-campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República negou, neste domingo (12), que um eventual apoio do Republicanos esteja condicionado à indicação do presidente da legenda, Marcos Pereira, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Em nota assinada pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), responsável pela articulação da campanha, a equipe classificou a informação como “absolutamente falsa” e afirmou que o tema nunca foi discutido em negociações entre os partidos.

Segundo o comunicado, as conversas para a formação de uma aliança nacional são baseadas na convergência de princípios, no alinhamento programático e no compromisso com os interesses do país, sem envolvimento de promessas de cargos ou indicações para qualquer Poder da República.

A nota também afirma que PL e Republicanos poderão atuar juntos em palanques estaduais e reforça que o Republicanos é considerado um aliado importante na construção de uma coalizão nacional voltada para pautas como segurança pública, combate à pobreza, defesa das liberdades, respeito à democracia e fim da perseguição política.

Leia a nota:

A pré-campanha de Flávio Bolsonaro desmente, de forma categórica, a informação de que um eventual apoio do Republicanos esteja condicionado à indicação de seu presidente, Marcos Pereira, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Essa hipótese é absolutamente falsa e jamais foi objeto de qualquer conversa ou negociação.

As tratativas para a construção de uma ampla aliança em torno do projeto de resgate do Brasil são conduzidas com base na convergência de princípios, no alinhamento programático e no compromisso com os interesses do país — nunca em troca de cargos, favores ou indicações para qualquer Poder da República.

Em diversos Estados, PL e Republicanos poderão caminhar juntos nos palanques regionais. O Republicanos também será bem-vindo à construção de uma coalizão nacional comprometida com o enfrentamento da violência, a superação da miséria, a defesa das liberdades, o respeito à democracia e o fim da perseguição política.

ROGÉRIO MARINHO

Senador da República (PL-RN)

Coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro