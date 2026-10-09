Precisamos de reforma do Judiciário para ter segurança jurídica, diz Alckmin
O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse nesta sexta-feira (09), em entrevista à rádio TMC, que, após a promulgação da reforma tributária, o Brasil ainda depende de uma reforma do Judiciário. “Precisamos ter outras reformas. Reforma do Judiciário, para ter segurança jurídica. Isso ajuda também a trazer investimento. Tem que ter mandato para ministro do Supremo e outros tribunais. Tem que ter código de ética, na questão de parentes que possam advogar. Precisa ter celeridade na Justiça”, detalhou o também candidato à vice na chapa do presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Alckmin também defendeu a aprovação de uma reforma política, como redução dos partidos e fim dos fundos partidário e eleitoral.
Ele avaliou ainda que, com o apoio dos partidos do Centrão, o candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, terá dificuldades para lidar com esse tema.
“Acho difícil que o nosso adversário, com todo o apoio do Centrão, vá mexer em emenda, fundo partidário e fundo eleitoral. Então acho que nós temos mais condições de fazer essas mudanças que a sociedade precisa”, disse o vice-presidente.
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