O presidente nacional do PT, Edinho Silva, anunciou neste sábado (12) que o partido iniciará, na próxima segunda-feira (13), uma mobilização nas redes sociais para pressionar o Senado a votar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da jornada de trabalho no modelo 6×1.

Em mensagem dirigida a militantes, Edinho afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o principal defensor da proposta e destacou que a medida busca ampliar o tempo disponível para que trabalhadores possam conviver com a família, cuidar da saúde, estudar e investir na qualificação profissional.

Segundo o dirigente, a PEC já foi aprovada na Câmara dos Deputados e, agora, o objetivo é intensificar a pressão para que o texto também avance no Senado. Edinho encerrou a mensagem pedindo apoio à iniciativa e reforçando o compromisso do partido com a proposta.

Leia a mensagem:

“Companheiras e companheiros, na próxima 2ª feira, nós estaremos dando início a uma grande campanha de mobilização nas redes sociais para que a gente possa pressionar o Senado a votar a PEC do fim da jornada 6 x 1. Todos sabem que o presidente Lula tem sido o grande protagonista dessa luta. Ele tem sido a grande liderança para que a gente possa construir relações de trabalho, onde a trabalhadora e o trabalhador tenham mais tempo para sua família, para o seu lazer, para cuidar da sua saúde, para estudar, para se qualificar. A PEC foi aprovada na Câmara Federal. Precisamos fazer com que a PEC seja aprovada também no Senado Federal. Vamos dar todo o apoio à iniciativa do presidente Lula”