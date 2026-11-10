PSB discute federação com PDT e outros três partidos nesta quinta

Tendência é que federação seja formada com a inclusão de Soliedariedade, Avante e PRD

O PSB discute nesta quinta-feira (12) a formação de uma federação com o PDT, Solidariedade, Avante e PRD. A reunião acontecerá em Brasília e, de acordo com fontes do partido, a tendência é de aprovação.

A federação entre PSB e PDT já era discutida há pelo menos um ano e meio, mas não avançou para as eleições deste ano. A ideia é juntar os partidos para fortalecer a bancada no Congresso Nacional e o próprio PDT, que não atingiu a cláusula de barreira para as eleições deste ano.

Na semana passada, o PDT já tinha aprovado a federação com Solidariedade e PRD. Ambos os partidos já formam uma federação e também não atingiram a clausula de barreira nas eleições deste ano.

Outro partido que entrou nas negociações foi o Avante. A legenda também já foi aprovada. A ideia é que se mantenha o nome da federação, chamada de Renovação Solidária.

Caso seja aprovada, os cinco partidos terão que tomar decisões unificadas pelos próximos quatro anos. Considerando a bancada eleita para a Câmara dos Deputados no próximo anos, a nova federação poderá contar com 33 parlamentares a partir de 2027.