Quaest: Lula tem 43% contra 40% de Flávio em eventual 2º turno

Pesquisa também mostrou que o chefe do Executivo e o senador lideram as intenções de voto de primeiro turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 43% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que pontua 40%. O resultado significa empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Os dados são da pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira (14). Indecisos representam 4% e brancos, nulos e quem declara que não irá votar somam 13%.

Ambos os candidatos oscilaram dentro da margem de erro. Na rodada anterior da pesquisa, publicada no dia 5 de agosto, o atual presidente tinha 44% e o candidato do PL, 39%.

Aquele levantamento foi contratado pela Genial Investimentos. Já a pesquisa divulgada nesta sexta-feira foi contratada pelo grupo Globo.

Apesar dessa diferença, os resultados são diretamente comparáveis porque a metodologia é a mesma. A Quaest fez 2.004 entrevistas domiciliares entre os dias 10 e 13 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o nível de confiança, de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06773/2026.

Lula ganha dos demais adversários que foram testados no segundo turno contra ele. Quem tem o melhor desempenho após Flávio é Ronaldo Caiado (PSD). O ex-governador de Goiás marca 37% contra 44% do atual presidente. Brancos, nulos e quem não votará são 14% e indecisos, 5%.

Em seguida, Renan Santos (Missão) aparece com 36% contra 44% de Lula, também em um hipotético segundo turno. Neste caso, os indecisos são 4% e brancos e nulos somam 16%.

Lula obtém a maior vantagem contra Romeu Zema (Novo). O petista registra 45% das intenções de voto contra 34% do ex-governador mineiro. Indecisos representam 5% e 16% responderam que votarão em branco, nulo ou não votarão.

O atual presidente lidera a corrida no primeiro turno. Lula tem 38% e Flávio, 31% das intenções de voto.

No segundo pelotão, há um empate técnico entre cinco candidatos. Renan e Caiado têm 4%; o escritor Augusto Cury (Avante) e Zema registram 2%; e Samara Martins (UP), 1%. Indecisos são 10% e brancos, nulos e quem não votará somam 8%.

Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Rui Costa Pimenta (PCO) e Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram.