Rejeição a Lula cai de 53% para 47%, fora da margem de erro; Flávio recua para 52%

A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (21) mostra queda fora da margem de erro na rejeição ao presidente Lula (PT), candidato à reeleição. A rejeição ao petista caiu de 53% para 47% em uma semana. Já a rejeição a Flávio Bolsonaro (PL) oscilou dois pontos para baixo, de 54% para 52%, variação dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

No cenário de intenção de voto estimulada, Flávio Bolsonaro aparece com 45% e Lula com 44%, em empate técnico (diferença de 1 ponto). Outros 9% dizem que vão votar em branco, anular ou não vão votar, e 2% estão indecisos. Em relação à pesquisa anterior, Flávio oscilou 1 ponto para baixo (tinha 46%) e Lula se manteve estável em 44%.

A transferência de votos do primeiro para o segundo turno também evoluiu. Entre os eleitores de Ronaldo Caiado (PSD), 57% agora declaram voto em Flávio (era 42%) e 21% em Lula (era 23%). No grupo de Renan Santos (Missão), Flávio recebe 51% (era 40%) e Lula 25% (era 14%). Já entre os eleitores de Augusto Cury (Avante), Lula lidera com 48% (era 34%), contra 33% de Flávio (era 30%). A opção por branco, nulo ou não votar caiu de forma expressiva nesses três grupos.

Entre quem não votou ou votou em branco/nulo no primeiro turno, Lula mantém vantagem: 40% declaram voto nele (era 43%), contra 36% em Flávio (era 38%). A margem de erro nesses recortes é bem mais alta por se tratar de grupos menores — chega a 24 pontos no eleitorado de Caiado, 20 pontos no de Renan Santos e 17 pontos no de Cury.

O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal O Globo. Segundo registro no TSE, foram ouvidas 2.154 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 17 e 20 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Registro: BR-08535/2026.