Quaest: Flávio Bolsonaro tem 45% contra 44% de Lula
Pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (21), aponta que o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 45%, enquanto o presidente Lula (PT) registra 44%. Os candidatos aparecem tecnicamente empatados, já que o levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Essa é a segunda pesquisa Quaest após o resultado do primeiro turno, em que Flávio ficou à frente.
No primeiro levantamento do instituto neste segundo turno, divulgado no último dia 14, Flávio e Lula também apareciam empatados tecnicamente, com 46% e 44%, respectivamente. A margem de erro também era de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.
Veja os números da Quaest divulgados nesta quarta-feira:
- Flávio Bolsonaro: 45% das intenções de voto;
- Lula: 44%;
- Branco/nulo/não vai votar: 9%;
- Indecisos: 2%.
A pesquisa ouviu 2.154 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 17 e 20 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-08535/2026.
Rejeições de Lula e Flávio
A pesquisa Quaest também realizou um levantamento sobre as rejeições de Lula e Flávio Bolsonaro. Segundo a consulta, o presidente é rejeitado por 47%, enquanto o senador é reprovado por 52%.
Em comparação com a pesquisa do último dia 14, a rejeição de Lula teve uma queda de seis pontos percentuais: de 53% para 47%. A reprovação de Flávio caiu dois pontos percentuais: de 54% para 52%.
Transferência de votos
O instituto também divulgou nesta quarta-feira os números sobre a transferência de votos do primeiro para o segundo turno. Por serem grupos menores de eleitores, a margem de erro para esse recorte varia e é maior.
Eleitores de Augusto Cury no 1º turno
- Declaram voto em Lula: 48%;
- Declaram voto em Flávio Bolsonaro: 33%;
- Branco/nulo/não vai votar: 16%;
- Indecisos: 3%;
- Margem de erro: 17 pontos.
Eleitores de Ronaldo Caiado
- Flávio Bolsonaro: 57%;
- Lula: 21%;
- Branco/nulo/não vai votar: 22%;
- Indecisos: 0;
- Margem de erro: 24 pontos.
Eleitores de Renan Santos
- Flávio Bolsonaro: 51%;
- Lula: 25%;
- Branco/nulo/não vai votar: 24%;
- Indecisos: 0;
- Margem de erro: 20 pontos.
Eleitores que não votaram ou votaram em branco/nulo
- Lula: 40%;
- Flávio Bolsonaro: 36%;
- Branco/nulo/não vai votar: 21%;
- Indecisos: 3%;
- Margem de erro: 6 pontos.
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