Quaest: Flávio Bolsonaro tem 45% contra 44% de Lula

Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (21) é a segunda do instituto neste 2º turno; no último dia 14, o senador e o presidente também apareciam em empate técnico

Pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (21), aponta que o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 45%, enquanto o presidente Lula (PT) registra 44%. Os candidatos aparecem tecnicamente empatados, já que o levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Essa é a segunda pesquisa Quaest após o resultado do primeiro turno, em que Flávio ficou à frente.

No primeiro levantamento do instituto neste segundo turno, divulgado no último dia 14, Flávio e Lula também apareciam empatados tecnicamente, com 46% e 44%, respectivamente. A margem de erro também era de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Veja os números da Quaest divulgados nesta quarta-feira:

Flávio Bolsonaro: 45% das intenções de voto;

45% das intenções de voto; Lula: 44%;

44%; Branco/nulo/não vai votar: 9%;

9%; Indecisos: 2%.

A pesquisa ouviu 2.154 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 17 e 20 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-08535/2026.

Rejeições de Lula e Flávio

A pesquisa Quaest também realizou um levantamento sobre as rejeições de Lula e Flávio Bolsonaro. Segundo a consulta, o presidente é rejeitado por 47%, enquanto o senador é reprovado por 52%.

Em comparação com a pesquisa do último dia 14, a rejeição de Lula teve uma queda de seis pontos percentuais: de 53% para 47%. A reprovação de Flávio caiu dois pontos percentuais: de 54% para 52%.

Transferência de votos

O instituto também divulgou nesta quarta-feira os números sobre a transferência de votos do primeiro para o segundo turno. Por serem grupos menores de eleitores, a margem de erro para esse recorte varia e é maior.

Eleitores de Augusto Cury no 1º turno

Declaram voto em Lula: 48%;

48%; Declaram voto em Flávio Bolsonaro: 33%;

33%; Branco/nulo/não vai votar: 16%;

16%; Indecisos: 3%;

3%; Margem de erro: 17 pontos.

Eleitores de Ronaldo Caiado

Flávio Bolsonaro: 57%;

57%; Lula: 21%;

21%; Branco/nulo/não vai votar: 22%;

22%; Indecisos: 0;

0; Margem de erro: 24 pontos.

Eleitores de Renan Santos

Flávio Bolsonaro: 51%;

51%; Lula: 25%;

25%; Branco/nulo/não vai votar: 24%;

24%; Indecisos: 0;

0; Margem de erro: 20 pontos.

Eleitores que não votaram ou votaram em branco/nulo