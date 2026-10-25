Quantos votos são necessários para eleger um presidente da República
Não há um número absoluto e permanente de votos necessário para eleger um presidente da República. A regra é definida em percentual.
Para vencer no primeiro turno, o candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos. Votos em branco e nulos não entram nesse cálculo.
Se ninguém alcançar a maioria, os dois mais votados seguem para o segundo turno. Nessa etapa, vence quem obtiver a maioria dos votos válidos entre os dois concorrentes.
Por isso, a quantidade nominal necessária varia de uma eleição para outra de acordo com o tamanho do eleitorado, o comparecimento e o volume de votos brancos e nulos.
Em 2026, há 158.745.463 eleitores aptos. No primeiro turno, foram contabilizados 119.300.788 votos válidos, e nenhum candidato superou a metade desse total.
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