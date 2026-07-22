‘Que se f*’: presidente da Câmara de Vitória xinga ao vivo no final da sessão; veja

O vereador Anderson Goggi (Progressistas) proferiu ofenças na frente de outros parlamentares com o microfone ainda ligado

O presidente da Câmara Municipal de Vitória (CMV), no Espírito Santo, o vereador Anderson Goggi (Progressistas), chamou a atenção no final da sessão ordinária de terça-feira (21). Com o microfone ainda ligado, ele proferiu ofenças e xingamentos.

A fala chegou a ser exibida ao vivo no Youtube da CMV e repercutiu nas redes sociais. “Eu quero que se f****, que vá todo mundo tomar no ** e que o meu *** cresça”. O trecho já foi editado e tirado do ar no vídeo da sessão depois publicado.

O presidente da Câmara leu um pedido da prefeitura de Vitória, protocolado no último dia 13, e colocou em debate uma “notícia circunstanciada com pedido de providências institucionais e de formulação de representação por quebra de decoro parlamentar” contra o vereador Professor Jocelino (PT).

A solicitação foi feita a Goggi após o vereador publicar em suas redes sociais que uma empresa ligada à Secretaria Municipal de Educação foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF), deflagrada no dia 8 de julho. Segundo a prefeitura, Jocelino abusou de suas prerrogativas parlamentares ao fazer tais afirmações.

Após a leitura do documento, houve protesto e os vereadores derrubaram o quórum da sessão e esvaziaram o plenário. Sem poder continuar com a votação, o presidente da Câmara encerrou a sessão. Foi quando ele se levantou e xingou.

Nota da CMV

Em nota, a Câmara Municipal de Vitória informou que a fala de Goggi corresponde a um fato ocorrido após o encerramento oficial da sessão ordinária. “O rito determina que o encerramento da sessão é marcado por um registro sonoro. Dessa forma, a transmissão oficial contemplou todo o conteúdo da atividade legislativa. O vídeo da sessão, na íntegra, está disponível em nosso canal oficial do YouTube”.

Ao final da sessão desta quarta-feira (22), a CMV afirmou que o presidente Anderson Goggi fez uma retratação sobre o caso que ocorreu após o encerramento da sessão de ontem.

No seu discurso final na sessão desta quarta, ele disse que não se arrepende e se desculpou. “Eu não vim para a política para me esconder. Por conta do que ocorreu no término da sessão, eu fiz um desabafo e xinguei, não tenho vergonha em falar. Sim, falei palavrão e não me arrependo. Peço desculpas as nossas servidoras, aos nossos servidores e as pessoas que, porventura, não gostaram”, disse Goggi.