Real Time Big Data: Alan Rick lidera corrida pelo governo do Acre

Candidato do Republicanos marca 38% no primeiro turno, enquanto a governadora Maílza Assis tem 68% de aprovação

Candidato do Republicanos marca 38% no primeiro turno, enquanto a governadora Maílza Assis tem 68% de aprovação

A pesquisa divulgada pelo Real Time Big Data aponta o senador Alan Rick (Republicanos) na liderança isolada para o governo do Acre, com 38% das intenções de voto. Ele é seguido pela atual governadora Maílza Assis (PP), que registra 28%, consolidando o cenário principal. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais.

Na sequência da disputa estadual estimulada, o prefeito Tião Bocalom (PSDB) aparece com 17%, seguido por Thor Dantas (PSB), com 7%. O candidato Jamyr Rosas (PSOL) soma apenas 1%. Entre os eleitores consultados, 6% indicam voto nulo ou em branco, enquanto 3% não souberam ou não responderam.

No 2º turno

Em um eventual segundo turno entre os atuais líderes da pesquisa, Alan Rick venceria o pleito com 45% contra 36% de Maílza Assis. Nesse cenário direto, os votos brancos e nulos somam 10%, e os indecisos representam 9% do eleitorado acreano.

Se o embate ocorresse contra o candidato tucano, Alan Rick também levaria a melhor, registrando 54% frente aos 26% de Tião Bocalom. Em uma terceira simulação sem o líder isolado, Maílza Assis aparece à frente com 42% das intenções, contra 28% de Bocalom.

Rejeição eleitoral

No quesito de rejeição, Tião Bocalom enfrenta o maior obstáculo estadual, sendo descartado por 55% do eleitorado. O líder das intenções de voto, Alan Rick, é rejeitado por 40%, enquanto Maílza Assis não seria a escolha de 33% dos entrevistados.

Apesar de estar na segunda colocação eleitoral, a atual governadora ostenta alta popularidade. O governo de Maílza Assis é aprovado por 68% dos eleitores e desaprovado por apenas 29%. Quando questionados sobre a qualidade da gestão, 44% a consideram ótima ou boa e 32% a avaliam como regular.

Raio-x do eleitorado

A vantagem de Alan Rick se mantém estável nos diferentes recortes de gênero. Ele alcança 39% entre as mulheres e 37% entre os homens. Maílza Assis também apresenta equilíbrio, marcando 29% e 27%, respectivamente, consolidando a polarização nesses grupos.

Uma variação importante ocorre, no entanto, entre os eleitores com 60 anos ou mais, faixa na qual o cenário se acirra. Nesse segmento específico, Alan Rick tem 35%, enquanto Tião Bocalom (28%) empata tecnicamente com Maílza Assis (26%) dentro da margem de erro.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 22 a 25 de julho de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo AC-01069/2026.