Real Time Big Data: Michelle Bolsonaro lidera disputa pelo Senado no DF

Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (19) mostra esposa de Jair Bolsonaro com 25% das intenções de voto

Michelle Bolsonaro (PL) lidera a disputa pelas duas vagas do Distrito Federal no Senado Federal, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira (19). No cenário apresentado pelo levantamento, a ex-primeira-dama aparece com 25% das intenções de voto.

Na sequência estão Leila do Vôlei (PDT), com 17%; Bia Kicis (PL), com 15%; e Erika Kokay (PT), também com 15%. Sebastião Coelho (Novo) registra 8%, enquanto Cristian Viana (Podemos) tem 2% e Tiago Tarsis (Agir), 1%.

A pesquisa considera a eleição para duas vagas ao Senado pelo Distrito Federal. Os eleitores podem escolher até dois candidatos no pleito.

O levantamento foi registrado sob o número DF-07849/2026 e divulgado em 19 de agosto. Foram realizadas 1.600 entrevistas com eleitores do Distrito Federal entre 14 e 18 de agosto.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%.