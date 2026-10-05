Carlos e Michelle Bolsonaro conquistaram vagas no Senado; Jair Renan e Renato Bolsonaro foram eleitos para a Câmara dos Deputados

Quatro integrantes da família Bolsonaro são eleitos para o Congresso

A família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) elegeu quatro integrantes para o Congresso Nacional nas eleições deste domingo (4). Todos disputaram pelo PL.

Em Santa Catarina, Carlos Bolsonaro foi eleito senador, enquanto Jair Renan Bolsonaro conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados. No Distrito Federal, Michelle Bolsonaro, mulher do ex-presidente, também foi eleita para o Senado. Já em São Paulo, Renato Bolsonaro, irmão de Jair, garantiu uma cadeira de deputado federal. UOL Notícias

Com os resultados, a família terá dois representantes no Senado e dois na Câmara a partir de 2027.

Carlos e Jair Renan são filhos de Jair Bolsonaro. Michelle foi primeira-dama entre 2019 e 2022, enquanto Renato é um dos irmãos do ex-presidente.

As eleições gerais de 2026 renovaram 54 das 81 cadeiras do Senado e as 513 vagas da Câmara dos Deputados. Os resultados são divulgados pela Justiça Eleitoral após a totalização dos votos.