RealTime Big Data: Cleitinho lidera com folga corrida ao governo de MG

Pesquisa aponta vantagem do senador em cenários de 1º e 2º turno, com 36% e 48% respectivamente

Pesquisa aponta vantagem do senador em cenários de 1º e 2º turno, enquanto Mateus Simões tem 55% de aprovação no Estado

Divulgada nesta quinta-feira (30), a pesquisa Real Time Big Data mostra o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) na liderança isolada para o governo de Minas Gerais. No principal cenário estimulado, o candidato atinge 36% das intenções, descolando-se com folga dos adversários.

Logo atrás, Alexandre Kalil (PDT) soma 15% e Patrus Ananias (PT) registra 14%, consolidando um empate técnico no segundo lugar, dentro da margem de erro de dois pontos. O atual governador Mateus Simões (PSD) registra 10% das menções no mesmo cenário.

Entre os demais nomes, Gabriel Azevedo (MDB) tem 7%, Vittorio Medioli (PL) e Maria da Consolação (Psol) registram 3% cada, e Indira Xavier (UP), Ben Mendes (Missão) e Túlio Lopes (PCB) somam 1% cada. Rafael Duda (PSTU) não pontuou.

Na corrida para o Senado, a disputa também mostra movimentação. Em simulação de votos consolidados para as duas vagas, Marília Campos (PT) lidera com 21%, seguida por Marcelo Aro (PP), com 14%, e Aécio Neves (PSDB), com 13%.

2º turno em vantagem

Em eventuais disputas diretas, Cleitinho vence todos os confrontos testados contra os principais adversários. Contra Patrus Ananias, o republicano marca 48% a 36%. Se o embate for contra Alexandre Kalil, a vantagem é de 47% contra 33% do pedetista.

Quando o adversário é o atual governador Mateus Simões, Cleitinho lidera por 49% a 27%. Sem o senador na disputa, Kalil e Patrus empatam tecnicamente, com 36% e 34%, respectivamente. O mesmo ocorre entre Marcelo Aro (PP) e Kalil, ambos empatados exatamente com 37%.

Rejeição e avaliação

O levantamento também mediu a votabilidade e a rejeição dos pré-candidatos. O índice de “conheço e não votaria” é liderado por Cleitinho, com 46%, seguido de perto por Patrus Ananias, com 45%. Alexandre Kalil aparece logo atrás, rejeitado por 43% dos eleitores.

A pesquisa aproveitou para avaliar a atual gestão estadual. O trabalho do governador Mateus Simões é aprovado por 55% dos mineiros, enquanto 39% desaprovam a administração. Outros 6% não souberam ou não quiseram responder à pergunta.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 25 a 29 de julho de 2026, por meio de entrevistas quantitativas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo MG-06475/2026.

