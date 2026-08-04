RealTime Big Data: Hana Ghassan empata tecnicamente com Dr. Daniel no PA

Cenário de primeiro turno aponta disputa acirrada pela liderança, enquanto a atual gestão do executivo estadual atinge 73% de aprovação

Cenário de primeiro turno aponta disputa acirrada pela liderança, enquanto a atual gestão do executivo estadual atinge 73% de aprovação

A pesquisa RealTime Big Data, divulgada nesta terça-feira (4), aponta um empate técnico na corrida pelo governo do Pará. No cenário estimulado de primeiro turno, a atual governadora Hana Ghassan (MDB) tem 31% das intenções de voto.

Ela é seguida de perto por Dr. Daniel Santos (Podemos), que registra 29%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, ambos dividem a liderança estatística do levantamento.

Entre os demais nomes, Mário Couto (DC) aparece com 12% e Araceli Lemos (PSOL) soma 4%. Cléber Rabelo (PSTU) tem 1%, enquanto Raquel Brício (UP) não pontuou nesta simulação.

Ainda no levantamento de primeiro turno, os eleitores que pretendem votar em branco ou nulo são 7%. Outros 16% não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Disputa no segundo turno

O equilíbrio estatístico entre os líderes se mantém em um eventual confronto direto. A simulação de segundo turno mostra Dr. Daniel Santos com 38% da preferência do eleitorado paraense.

A atual governadora Hana Ghassan registra 36%, configurando um novo empate técnico dentro do limite da margem de erro. Neste cenário, brancos e nulos somam 12%, e 14% não opinaram.

Rejeição eleitoral

O levantamento também mediu o índice de rejeição dos concorrentes. Mário Couto lidera este quesito, sendo descartado por 50% dos entrevistados, seguido de perto por Cléber Rabelo, com 49%.

O ex-prefeito Dr. Daniel Santos é rejeitado por 32% dos eleitores. Já a governadora Hana Ghassan possui 27% de rejeição entre o público consultado.

Em relação à atual gestão estadual, o trabalho da governadora Hana Ghassan é aprovado por 73% dos paraenses. Apenas 21% desaprovam a administração, e 6% não souberam responder.

Voto feminino

O cruzamento demográfico revela que Hana Ghassan consolida sua base entre as mulheres, extrato onde lidera com 35%, contra 24% de seu principal adversário.

Por outro lado, Dr. Daniel Santos apresenta melhor desempenho no eleitorado masculino, alcançando 34% das intenções de voto, frente a 27% da atual governadora.

A renda também divide a preferência de forma clara. Hana lidera entre os que ganham até 2 salários mínimos (34%). Já Dr. Daniel domina a corrida entre quem recebe mais de 5 salários (35%).

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 30 de julho e 03 de agosto de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo PA-08492/2026.