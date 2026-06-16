RealTime/BigData: Tarcísio lidera com folga para o governo de SP

Pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta terça-feira (16) sobre a corrida para o governo do estado de São Paulo aponta que o atual governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), venceria o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), com uma grande margem nas votações; no primeiro cenário, que considera a participação de nomes como Kim Kataguiri (Missão), Tarcísio venceria por 46% contra os 33% de intenções de voto de Haddad. Votos nulos, brancos, que não sabem ou que não responderam somam somente 4% e 3% respectivamente.

Em um segundo cenário estimulado, com a participação somente de Paulo Serra (PSDB) na disputa com Tarcísio e Haddad, o atual governador venceria o petista por 49% a 33%. Neste cenário, votos nulos, brancos e indecisos ou que não responderam representam somente 4% dos eleitores.

Foram feitas 2.000 entrevistas com eleitores do estado de São Paulo, entre os dias 13 e 15 de junho. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada sob o protocolo SP-09734/2026.