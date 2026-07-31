Michelle Bolsonaro decide disputar vaga no Senado pelo DF

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) disputará uma vaga no Senado pelo Distrito Federal nas eleições deste ano. Dada como nome certo na briga por uma cadeira na Casa Alta do Congresso, Michelle ficou muito perto de desistir do pleito depois de se desentender com o enteado Flávio Bolsonaro (PL), escolhido pelo pai, Jair Bolsonaro, para disputar o Planalto.

O anúncio da candidatura deverá ser feito neste domingo (2º), durante a convenção do PL no DF, onde ela se encontrará publicamente com Flávio pela primeira vez desde a briga. Bia Kicis (PL) também será anunciada candidata, numa tentativa de dobradinha do partido.

A Jovem Pan apurou com aliados próximos de Michelle que ela sacramentou a decisão de se candidatar nesta sexta-feira (31), após conversar com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. A ex-presidente do PL Mulher, que estava se sentindo preterida pela sigla após a rusga com Flávio, teria ficado satisfeita ao ouvir de Valdemar que era importante para a estratégia da direita no país.

Também foram decisivas a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e a governadora do Distrito Federal, Celina Leão. Amigas da ex-primeira-dama, elas ajudaram a convencer Michelle a não desistir e foram determinantes na reaproximação pública com Flávio.

A vitória de Michelle é dada com certa dentro do PL. Popular entre os bolsonaristas, mas também entre evangélicos e conservadores moderados, a ex-primeira-dama é considerada peça importante para a direita manter o controle do Congresso na próxima legislatura. Ela é também apontada como uma possível sucessora política do marido, especialmente caso Flávio Bolsonaro não consiga vencer Lula nas eleições deste ano.

Michelle x Flávio

O atrito entre Michelle Bolsonaro e Flávio começou no dia 25 de junho quando a ex-primeira-dama compartilhou dois vídeos nas rede sociais em que disse ter sido humilhada pelo senador. “Ele me maltratou e disse que eu deveria ficar de fora das decisões do partido”, declarou. Ele entregou o cargo no PL Mulher na sequência.

O depoimento foi feito em vídeo com duas partes publicado no Instagram de Michelle. Segundo a ex-primeira-dama, Flávio a “apunhalou” ao defender o deputado André Fernandes (PL-CE) que é presidente do PL no Ceará. Fernandes declarou apoio ao pré-candidato ao governo do Ceará Ciro Gomes (PSDB) que, conforme Michelle, chamou ao próprio Flávio e seus irmãos de corruptos e de “ovos de serpentes nazistóides”.

A paz foi selada em 23 de julho, quando Michelle publicou um novo vídeo em seus perfis nas redes aceitando o pedido de desculpas de Flávio, feito também em vídeo no mesmo dia. “O nosso propósito pelo bem do povo sempre foi maior que desentendimentos, por isso, aceito seu pedido de desculpas. Eu te desculpo“, disse Michelle.

A reportagem também apurou que o texto da gravação foi escrito pela governadora do Distrito Federal, Celina Leão (Progressistas), a quem a ex-primeira-dama agradece no fim do vídeo pelo “empenho para que este momento de reconciliação acontecesse”.