Romário concilia mandato no Senado com trabalho de comentarista na Copa do Mundo

O senador Romário (PL-RJ) manteve a titularidade do mandato no Senado Federal enquanto trabalha como comentarista e colunista na Copa do Mundo de 2026, sediada no Canadá, nos Estados Unidos e no México. Em nota, a assessoria do parlamentar informou que ele participará remotamente das sessões semipresenciais na Casa Alta.

“Não há afastamento do mandato nem interrupção das atividades legislativas. O senador continuará acompanhando as pautas do Congresso Nacional, exercendo suas funções parlamentares em defesa da população do Estado do Rio de Janeiro”, disse a assessoria de Romário.

A equipe de comunicação do parlamentar também relatou não haver sessões deliberativas presenciais marcadas até o fim do Mundial, em 19 de julho. Assim, com o regime semipresencial na Casa Alta, os senadores podem participar das atividades legislativas à distância.

Em 10 de junho, um dia antes da abertura do Mundial nos Estados Unidos, Romário marcou presença no Plenário do Senado, mas não votou a indicação do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Na sessão de terça-feira (16), o senador participou por meio de videoconferência.

Na ocasião, Romário discursou sobre a Copa do Mundo Feminina de 2027. O parlamentar também votou o Projeto de Lei Complementar nº 73, de 2025, que propõe alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal para proibir bloqueios orçamentários das agências reguladoras.

Leia a íntegra da nota enviada pela assessoria de Romário

“O senador Romário (PL-RJ) é tetracampeão mundial pela Seleção Brasileira e protagonista de uma das maiores conquistas da história do futebol brasileiro. Ele é naturalmente uma das personalidades mais demandadas durante as Copas do Mundo. Esta edição, em especial, está sendo realizada em parte nos Estados Unidos, país onde o Brasil conquistou o título mundial de 1994”.

“Em relação à participação do senador como comentarista esportivo durante a Copa do Mundo, apenas em alguns jogos do Mundial, trata-se de atividade privada que é perfeitamente compatível com as atividades parlamentares. Basta ver o número de senadores e deputados que exercem outras funções em paralelo ao mandato”.

“O Senado não tem sessões deliberativas presenciais marcadas até o final da Copa, em 19 de julho. A informação consta no site oficial da Casa. As votações serão de forma remota, quando e se houver sessão convocada”.

“O senador Romário segue no exercício do mandato durante todo o período da Copa. Da mesma forma, os gabinetes no Senado e no estado permanecem abertos e realizando atendimentos diariamente”.

“Nas sessões semipresenciais, o senador registrará presença e participará remotamente das votações, conforme previsto no Regimento do Senado Federal. Caso sejam convocadas sessões presenciais, aplicam-se a ele exatamente as mesmas regras válidas para qualquer parlamentar”.

“Não há afastamento do mandato nem interrupção das atividades legislativas. O senador continuará acompanhando as pautas do Congresso Nacional, exercendo suas funções parlamentares em defesa da população do Estado do Rio de Janeiro”.

“Ao longo de sua trajetória no Senado Federal, Romário já apresentou mais de 500 proposições legislativas, é autor de 32 leis vigentes, presidiu algumas das mais importantes Comissões Permanentes da Casa, como a de Assuntos Sociais, de Educação e Cultura, e foi o primeiro presidente da Comissão de Esporte, instalada no Senado por iniciativa do senador. Ele também foi relator e presidente de Comissões Parlamentares de Inquérito de grande relevância nacional, como a CPI do Futebol e a CPI das Apostas Esportivas, além de ser o relator da Lei Brasileira de Inclusão, uma das principais legislações de garantia de direitos das pessoas com deficiência do país”.