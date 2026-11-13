Rouquidão de Lula tem relação com câncer na laringe? Especialistas explicam

Médicos afirmam que tratamento com radioterapia em 2011 teria influência na qualidade da voz do presidente e rouquidão que persiste há mais de 15 dias

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou da COP 30, conferência do clima da Organização das Nações Unidas, durante esta semana e afirmou após um discurso na quinta-feira (12) que estava rouco e pediu que um ministro terminasse outro pronunciamento.

Lula está rouco há mais de 15 dias. As evidências se intensificaram principalmente após o fim das Eleições 2026. Aos 81 anos, completados no último mês, o presidente carrega um histórico de câncer na laringe tratado há 15 anos e uma cirurgia nas pregas vocais em 2022.

Durante uma live no aniversário do presidente no dia 27 de outubro, ele também demonstrou sinais de rouquidão durante seu discurso e falou brevemente enquanto se hidratava várias vezes.

Histórico de câncer

O otorrinolaringologista Leonardo Haddad, do Hospital Albert Einstein em São Paulo, afirmou à Jovem Pan que o episódio de rouquidão persistente de Lula, provavalmente, tem relação com o histórico do presidente.

“O tratamento que ele fez com relação ao tumor de laringe, a radioterapia, somada à cirurgia e mais o esforço vocal que ele teve nas últimas semanas pré-eleição podem ter contribuído para a qualidade vocal do presidente.” Leonardo Haddad

Segundo o médico e professor Geraldo Sant’Anna, chefe de serviço de Otorrinolaringologia da Santa Casa de Porto Alegre, a radioterapia realizada no presidente em 2011 teria relação com a rouquidão persistente de Lula.

É difícil afirmar sem conhecer o caso, mas o presidente sempre teve uma voz rouca como característica dele. Do ponto de vista teórico, um paciente que tem um câncer de laringe e sofre radioterapia pode ficar com uma alteração que deixa a sua voz rouca. Isso é variado de acordo com o tamanho da lesão, a rouquidão de forma mais intensa pode ser uma sequela do tratamento.” Geraldo Sant’Anna

Os especialistas afirmaram também que o prazo para a volta ao normal da voz do presidente se dá pelo estado que se encontra a laringe de Lula, mas que é preciso procurar um médico quando a rouquidão persiste por mais de duas semanas.

Sant’Anna disse que, no caso de Lula, após o câncer de laringe, e também por utilizar a voz profissionalmente de maneira intensa, já seria preciso que ele fosse examinado após o abuso da voz nas eleições em outubro.