Saída de Michelle do PL Mulher é vista com naturalidade

Uma das estratégias do partido é não polemizar mais um episódio envolvendo a conturbada relação entre a ex-primeira-dama e Flávio Bolsonaro

Integrantes do Partido Liberal (PL) não ficaram surpresos e viram com naturalidae a saída da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro do PL Mulher, após a publicação dos vídeos em que faz críticas ao senador e pré-candidato a presidência da República Flávio Bolsonaro.

Parlamentares da legenda com quem conversei exaltaram o trabalho de Michelle à frente do PL Mulher e afirmaram que ela tem o direito de escolher o próprio caminho: “Só quem calça o sapato sabe onde ele aperta”, disse um dos políticos da sigla.

Outra leitura que aliados fazem é que uma eventual desistência de Michelle em disputar a eleição ao Senado é uma forma de dizer que nunca teve a pretensão de brigar espaço político com Flávio e tentar apaziguar a relação.

Mas há um entendimento no PL que, internamente, o apoio de Michelle à pré-candidatura de Flávio será cada vez menor com um possível afastamento de palanques políticos. Em nota, a ex-primeira-dama afirmou que deixa a presidência do PL Mulher para se dedicar – integralmente – aos cuidados do marido e da filha.

Uma sequência de acontecimentos em sequência levaram a saída da ex-primeira-dama: o vídeo gravado onde afirmou que foi “maltratada e humilhada” pelo senador Flávio Bolsonaro, as repercussões internas no PL, os ataques que sofreu nas redes sociais e a possibilidade de retirar a pré-candidatura ao Senado pelo PL no Distrito Federal.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, tentou ainda convencer a ex-primeira-dama a ir ao evento do PL Mulher, nesta quarta-feira (1), em um aceno a Flávio, mas com a decisão a presença dela no evento é improvável.