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Política

STF rejeita recurso e mantém condenação de Eduardo Bolsonaro por coação

O ex-parlamentar foi condenado em junho a quatro anos e dois meses em regime aberto

Estadão Conteúdo

Foto de Eduardo Bolsonaro do tórax para cima, vestido com paletó, camisa branca e gravata
O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ) caminha em direção ao seu gabinete no Congresso Nacional Dida Sampaio/Estadão Conteúdo

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou nesta sexta-feira (18) por unanimidade, um recurso apresentado pela defesa do ex-deputado Eduardo Bolsonaro e manteve sua condenação por coação. O ex-parlamentar foi condenado em junho a quatro anos e dois meses em regime aberto.

O julgamento do recurso ocorre no plenário virtual da Primeira Turma e termina na noite desta sexta-feira mas todos os ministros já votaram. Prevaleceu o entendimento do relator, Alexandre de Moraes, que foi seguido por Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), Eduardo atuou junto ao governo dos Estados Unidos para tentar impedir que o STF condenasse o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na trama golpista. O ex-deputado buscou sanções a ministros da Corte e às exportações brasileiras, de acordo com a denúncia da PGR.

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