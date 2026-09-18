STF rejeita recurso e mantém condenação de Eduardo Bolsonaro por coação

O ex-parlamentar foi condenado em junho a quatro anos e dois meses em regime aberto

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou nesta sexta-feira (18) por unanimidade, um recurso apresentado pela defesa do ex-deputado Eduardo Bolsonaro e manteve sua condenação por coação. O ex-parlamentar foi condenado em junho a quatro anos e dois meses em regime aberto.

O julgamento do recurso ocorre no plenário virtual da Primeira Turma e termina na noite desta sexta-feira mas todos os ministros já votaram. Prevaleceu o entendimento do relator, Alexandre de Moraes, que foi seguido por Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), Eduardo atuou junto ao governo dos Estados Unidos para tentar impedir que o STF condenasse o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na trama golpista. O ex-deputado buscou sanções a ministros da Corte e às exportações brasileiras, de acordo com a denúncia da PGR.