STF rejeita recurso e mantém condenação de Eduardo Bolsonaro por coação
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou nesta sexta-feira (18) por unanimidade, um recurso apresentado pela defesa do ex-deputado Eduardo Bolsonaro e manteve sua condenação por coação. O ex-parlamentar foi condenado em junho a quatro anos e dois meses em regime aberto.
O julgamento do recurso ocorre no plenário virtual da Primeira Turma e termina na noite desta sexta-feira mas todos os ministros já votaram. Prevaleceu o entendimento do relator, Alexandre de Moraes, que foi seguido por Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.
Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), Eduardo atuou junto ao governo dos Estados Unidos para tentar impedir que o STF condenasse o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na trama golpista. O ex-deputado buscou sanções a ministros da Corte e às exportações brasileiras, de acordo com a denúncia da PGR.
Assuntos
continue lendo
- Em debate presidencial, Augusto Cury e Romeu Zema lançam críticas ao STF Estadão Conteúdo · há 6 minutos
- Em comício, Haddad fala sobre Tarcísio: ‘Realizem o sonho dele que é ir embora de SP’ Estadão Conteúdo · há 24 minutos
- O que está em jogo nessa eleição é a escolha entre barbárie e democracia, diz Lula Estadão Conteúdo · há 35 minutos
- Durigan diz que reajuste do Bolsa Família é compatível com responsabilidade fiscal Estadão Conteúdo · há 2 horas