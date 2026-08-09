Tarcísio diz não ter vergonha de Bolsonaro e agradece ex-presidente: ‘Um abraço, Bolsonaro’

A declaração acontece no debate deste domingo (9), após Fernando Haddad perguntar se o governador tem 'vergonha' do ex-mandatário

Durante o primeiro debate para as eleições em outubro, o candidato à reeleição ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) agradeceu ao ex-presidente Jair Bolsonaro após seu oponente, Fernando Haddad (PT) perguntar ao atual governador se ele tinha “vergonha do Bolsonaro”. “Eu não tenho vergonha, eu tenho gratidão. Então, um abraço, Bolsonaro. Vou ter gratidão sempre”, declarou Tarcísio.

A declaração acontece no debate organizado e transmitido pela Band neste domingo (9). Pouco antes de Tarcísio agradecer Bolsonaro, Haddad comentou sobre uma reunião com o atual governador em 2023 em que afirma ter conversado com ele sobre um “calote” do governo anterior assim que Tarcísio assumiu como chefe do estado paulista.

“A primeira audiência que você teve comigo, foi para cobrar o calote que o governo, ao qual você fez parte, deu no estado de São Paulo”, afirmou Haddad, que completou ao dizer que ajudou o governador a reaver o prejuízo na época, como ministro da Fazenda.

Em seguida, Tarcísio diz que Haddad está “muito focado em Bolsonaro” e que o candidato do PT não está mais concorrendo com o ex-presidente como em 2018. “Esquece o Bolsonaro, já passou”, completa.