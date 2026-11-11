Tenente Coimbra não descarta disputar presidência da Alesp

O deputado estadual Tenente Coimbra (PL) afirmou que considera positiva a possibilidade de participar das articulações pela presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) a partir de 2027. Em meio à disputa interna do PL pela sucessão no comando da Casa, o parlamentar defendeu a construção de um grupo de direita alinhado ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Seria bem-vindo. É importante construir um grupo de direita, fiel ao governador, fiel ao presidente Bolsonaro, que consiga tocar a Casa da melhor forma possível”, declarou Coimbra.

Nos bastidores, fontes confirmam que o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, teria dado autonomia à bancada estadual para decidir quem será o candidato do partido à presidência da Assembleia. A orientação foi de que a escolha feita pelos deputados será respeitada: “O que a bancada definir, está definido.

Embora Rogério Franco (PL), ex-prefeito de Cotia e deputado eleito em 2026, seja o nome defendido pelo atual presidente da Alesp, André do Prado (PL), a decisão não estaria fechada pela direção nacional da legenda. Com isso, os parlamentares ficam livres para discutir alternativas dentro da própria bancada. Entre os deputados veteranos que aparecem nas conversas sobre uma eventual candidatura alternativa estão Alex Madureira, Ricardo Madalena e o próprio Tenente Coimbra.

Resistência à indicação de Rogério Franco

A movimentação ocorre após a coluna de Beatriz Manfredini, da Jovem Pan, revelar que deputados do PL afirmam ter maioria para barrar a indicação de um parlamentar novato ao comando da Assembleia. Segundo a coluna, cerca de 15 dos 27 deputados eleitos pelo partido em 2026 seriam contrários à escolha de Rogério Franco. Os parlamentares reeleitos, inclusive, teriam realizado uma reunião reservada no início da semana para discutir a sucessão.

André do Prado tem trabalhado para viabilizar o nome de Franco e, em conversa com o governador Tarcísio de Freitas na segunda-feira (9), teria afirmado que conseguiria reunir apoio suficiente em torno do ex-prefeito de Cotia. A articulação, porém, enfrenta resistência de parlamentares que defendem que a escolha considere a experiência dos deputados que já conhecem o funcionamento da Assembleia.

A sucessão também envolve negociações com outras bancadas. Historicamente, o PT, segunda maior força da Alesp, negocia apoio ao candidato indicado pelo partido com maior representação na Casa em troca do comando da Primeira Secretaria. Com a autonomia concedida por Valdemar à bancada do PL, a definição do nome do partido passa a depender das conversas e da decisão dos próprios deputados.