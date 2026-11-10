PL diz ter maioria contra candidato de André na Alesp; PT também rejeita novato

Deputados do PL na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) afirmaram à coluna que já têm maioria para barrar a indicação de um parlamentar novato à Presidência da Casa a partir de 2027. A insatisfação ocorre em meio à articulação do atual presidente, André do Prado (PL), em favor do ex-prefeito de Cotia e deputado recém-eleito, Rogério Franco (PL).

Nos últimos dias, André tem trabalhado para viabilizar o nome de Franco, mas a tentativa provocou resistência dentro do próprio partido. Parlamentares do PL dizem que têm votos suficientes para se posicionar contra a indicação – cerca de 15, da bancada total de 27 deputados eleitos em 2026. No início da semana, os 15 reeleitos, inclusive, fizeram uma reunião reservada.

Além disso, diante do impasse, os deputados veteranos da sigla já estudam a possibilidade de um racha, com a apresentação de um candidato diferente do defendido pelo atual presidente. Nesse cenário, estão Alex Madureira, Ricardo Madalena e Tenente Coimbra (PL).

“É um desrespeito. Tem gente aqui que já tem quatro mandatos”, disse um parlamentar, sob condição de reserva, com a coluna. “É preciso escolher alguém que saiba como a casa funciona, que já conheça o regimento”, completou outro. Tem virado piada entre o grupo o fato de os novatos não saberem “nem chegar às salas corretas” dentro da Casa.

A resistência não se limita ao PL. Parlamentares de outras siglas, entre eles integrantes do PT, que participam das conversas para construir um acordo em torno de um único nome, também têm sinalizado dentro da Assembleia que não pretendem apoiar um deputado novato para o comando da Casa. Historicamente, o PT, segunda maior bancada da Alesp — posição que também ocupa em 2027, com 16 deputados eleitos —, fecha acordo com o partido que tem a maior representação na Casa e apoia o candidato indicado por ele à Presidência. Em troca, fica com o comando da Primeira Secretaria, segundo cargo mais cobiçado da Assembleia.

Na segunda-feira (9), André do Prado participou de uma reunião com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Como mostrou a Jovem Pan, os dois já haviam conversado sobre a sucessão na Assembleia, e Tarcísio sinalizou que a Presidência poderia continuar com o PL, desde que houvesse consenso em torno do nome escolhido. Segundo pessoas próximas, André teria afirmado ao governador que seria possível reunir maioria em torno de Rogério Franco. A avaliação, no entanto, também tem provocado insatisfação entre deputados que contestam a conta.

Lista

A Jovem Pan revelou que os parlamentares articularam nos bastidores a coleta de assinaturas contra a indicação de um nome em primeiro mandato para comandar a Casa a partir de 2027. Ali, já constavam, inclusive, parlamentares da oposição que rejeitam a possibilidade. O assunto segue correndo na Casa.