Teresa Leitão é a nova líder do governo Lula no Senado após saída de Jaques

Segundo o presidente, ela terá a missão de 'articular o debate e aprovação de projetos de interesse da população brasileira'

O presidente Lula (PT) anunciou na manhã desta quinta-feira (25) a senadora Teresa Leitão (PT-CE) como nova líder do governo no Senado após a saída de Jaques Wagner (PT-BA) da função. O senador deixou a liderança do governo no Senado poucos dias após ser incluído entre os alvos da nona fase da Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras ligado ao Banco Master.

A investigação cita uma suposta relação entre o senador e empresários ligados ao banco, especialmente o ex-sócio Augusto Ferreira Lima. Entre os elementos analisados está a negociação de um apartamento em Salvador avaliado em cerca de R$ 2,4 milhões, além de outras movimentações financeiras e patrimoniais consideradas suspeitas pelos investigadores.

A mudança foi anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em suas redes sociais. Segundo Lula, Teresa Leitão terá a missão de “articular o debate e aprovação de projetos de interesse da população brasileira“.

Designei a senadora Teresa Leitão (PT-PE) para assumir a liderança do governo no Senado com a missão de articular o debate e a aprovação de projetos de interesse da população brasileira que estão em tramitação, como o fim da escala 6 por 1 e a PEC da Segurança, entre outros. — Lula (@LulaOficial) June 25, 2026

Durante as eleições de 2022, Teresa Leitão entrou para a história ao se tornar a primeira mulher eleita senadora por Pernambuco, com mais de 2 milhões de votos.

Professora, ex-sindicalista e filiada ao PT desde 2000, ela construiu sua trajetória política na defesa da educação pública e dos direitos dos trabalhadores. Aliada histórica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi uma das principais apoiadoras de sua campanha no estado e recebeu apoio direto do petista durante a disputa eleitoral, consolidando-se como uma das principais lideranças do partido no Nordeste.