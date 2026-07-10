Valdemar Costa Neto diz que envolvimento em destinação de emendas é ‘fazer política’

O presidente nacional do PL contou em entrevista exclusiva ao 3 em 1, da Jovem Pan, que faz sugestões a parlamentares sobre o repasse de verbas públicas aos municípios

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, disse nesta sexta-feira (10) que o seu envolvimento no direcionamento de emendas parlamentares é “fazer política”. O chefe da legenda deu declaração em entrevista exclusiva ao 3 em 1, da Jovem Pan.

Valdemar contou haver prefeitos que não possuem vínculo com parlamentares. Por isso, eles o procuram com demandas da base eleitoral para fazer o intermédio com os congressistas.

O presidente do PL disse que ele envia uma “sugestão” aos parlamentares da legenda sobre a divisão do valor das emendas para atender os municípios “dentro das possibilidades”.

Mais cedo, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio de R$ 119,5 milhões de bens de Valdemar. A decisão do magistrado se deu no âmbito da investigação que apura suposto esquema de direcionamento irregular de emendas parlamentares revelado a partir dos desdobramentos da Operação Transparência, da Polícia Federal (PF).

Na decisão, Dino afirma haver “veementes indícios” de que Valdemar, mesmo sem exercer mandato parlamentar, teria atuado diretamente na definição do destino de recursos públicos, utilizando servidores da Câmara dos Deputados para operacionalizar as indicações. Segundo o ministro, as investigações apontam para um “arranjo decisório paralelo” na distribuição das emendas.

Ao 3 em 1, o presidente do PL disse que a mediação junto aos deputados sobre a destinação de emendas é “natural” e que todos os partidos fazem o mesmo. Valdemar relatou que sua defesa no STF alegará que não houve direcionamento de verbas públicas a empresas.

Michelle Bolsonaro ao Senado

Perguntado se a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disputará assento na Casa Alta, Valdemar respondeu: “Se Deus quiser”. O presidente do PL contou que insiste com ela para não desistir do pleito.

“Ela construiu uma base em todo o país e seria um absurdo ela largar isso”, declarou Valdemar.

O presidente do PL também elogiou a ex-primeira-dama. Disse que Michelle tem “carisma” e faz um “trabalho grande”.

“[O que] ela construiu no PL Nacional foi uma surpresa para nós. Antes, não conseguimos fazer o que ela fez em todo o país. E, [consolidou] uma base de mulheres que não tem preço para nós. Hoje, ela está entre as primeiras nas pesquisas em Brasília e seria uma judiação para Brasília e para o nosso partido perder a Michelle”, declarou Valdemar.

Preferência por Tereza Cristina a vice de Flávio

Perguntado sobre a definição de vice na chapa do senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Valdemar disse ter preferência pela senadora Tereza Cristina (PP-MS).

Ele afirmou que a parlamentar e a ex-primeira-dama são as duas mulheres que “mais têm prestígio no Brasil hoje”. Entretanto, ponderou que a decisão final do nome para fechar a chapa cabe ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a Flávio.

O presidente do PL expôs também que essa decisão pode não ser tomada antes da convenção que lançará a candidatura de Flávio ao Palácio do Planalto, em 25 de julho.