Valdemar defende Tereza Cristina para ser vice de Flávio Bolsonaro: ‘Candidata ideal’

Presidente do PL afirma que a definição da vaga pode ficar em aberta até a convenção do partido, que acontecerá em 25 de julho

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou na sexta-feira (17) que a senadora Tereza Cristina (PP-MS) é o “nome ideal” para ocupar a vaga de vice na chapa do senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas eleições de 2026. Em entrevista ao jornal O Globo, ele disse que a parlamentar reúne características consideradas importantes para a disputa e indicou que a definição poderá ficar em aberto até a convenção nacional do partido, marcada para 25 de julho.

“A candidata ideal seria a Tereza Cristina. Ela tem carisma e isso é muito importante em uma eleição presidencial, isso puxa voto”. Valdemar Costa Neto

O dirigente também criticou a possibilidade de a economista Daniella Marques integrar a chapa. Segundo ele, apesar de reconhecer a competência da ex-presidente da Caixa Econômica Federal, o cargo de vice deve ser ocupado por alguém com capital eleitoral.

“Ela tem muito prestígio junto aos empresários e ela é muito competente. Agora, na minha opinião, tem que ser alguém que tenha voto. O Bolsonaro [ex-presidente] vai decidir. Ele e o Flávio”, disse.

Após a declaração, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão do direito de visita de Jair Bolsonaro por 30 dias e proibiu, enquanto durarem seus direitos políticos suspensos, “visitas com finalidade político-eleitoral até o término das eleições de 2026”, além da “divulgação de manifestos político-eleitorais, inclusive por terceiros, independentemente do meio utilizado”. Na prática, a decisão impede, ao menos formalmente, que o ex-presidente participe da definição da chapa ao lado do filho.

Apesar da manifestação de Valdemar, a escolha de Tereza Cristina enfrenta obstáculos políticos. A federação União Brasil-PP, da qual a senadora faz parte, tem sinalizado que não pretende apoiar a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Situação semelhante ocorre com o Republicanos, partido ao qual Daniella Marques é filiada.

Além disso, Tereza Cristina tem indicado que não pretende aceitar o convite para ocupar a vaga de vice.

Flávio Bolsonaro e Daniella Marques

Na quinta-feira (16), Daniella Marques participou, ao lado de Flávio, do lançamento do pacote “Brasil Por Elas”, conjunto de medidas voltadas ao público feminino. Durante o evento, o senador voltou a defender a possibilidade de uma mulher integrar sua chapa e citou, além de Daniella, as deputadas federais Simone Marquetto (PP-SP) e Clarissa Tércio (PP-PE) como opções.

Daniella Marques presidiu a Caixa Econômica Federal durante o governo Bolsonaro. Atualmente, é cofundadora do Grupo Pra Elas, plataforma voltada à autonomia financeira feminina, e coordena a elaboração das propostas econômicas para mulheres na pré-campanha de Flávio Bolsonaro.

Segundo Valdemar Costa Neto, a Executiva Nacional do PL terá até 5 de agosto para definir o nome que ocupará a vaga de vice na chapa presidencial.

*Com informações do Estadão Conteúdo