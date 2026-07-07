Vereadora recebe ‘presente’ no gabinete e descobre corpo de cachorro no RS

A vereadora Deza Guerreiro (PP), de Novo Hamburgo (RS), recebeu em seu gabinete o corpo de um cachorro, dentro de uma caixa, como se fosse um presente, nesta segunda-feira (6).

Em vídeo publicado nas suas redes sociais, a vereadora aparece com uma caixa com os dizeres “Vereadora Deza Guerreiro, com carinho para proteger os animais”.

Deza chegou a dizer que o “presente” era de se emocionar. Ao abrir o pacote, Deza se assusta com o que tem dentro da caixa e diz estar com medo de que pudesse ser um corpo.

Ao desembrulhar o conteúdo que estava em sacolas de lixo, a gravação mostra o corpo do que parece ser um cachorro, sem vida. No texto do post, a vereadora chamou o ato de criminoso, marcado por crueldade e covardia.

“Eu não vou descansar até descobrir quem foi o autor desse ataque. O que esse sujeito fez é terrorismo. Matar um animal e enviar o seu corpo como MENSAGEM?”, diz o texto.

Deza é conhecida por defender a causa animal em suas redes sociais e é fundadora de uma ONG de proteção aos animais. Falando em sessão na Câmara dos Vereadores, Deza disse estar em estado de choque e chorou ao falar sobre as circunstâncias em que o cachorro morreu.

Questionada pela reportagem, a assessoria da vereadora confirmou que o caso foi registrado na 3ª delegacia de polícia de Nova Hamburgo e que a ameaça está sob investigação.