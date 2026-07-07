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Política

Vereadora recebe ‘presente’ no gabinete e descobre corpo de cachorro no RS

Deza Guerreiro (PP) acreditou que a caixa recebida se tratava de alguma doação
Fernando Keller

Fernando Keller

Vereadora de Novo Hamburgo, Deza Guerreiro. falando na Câmara dos Vereadores
Deza disse estar em estado de choque Tatiane Lopes/CMNH

A vereadora Deza Guerreiro (PP), de Novo Hamburgo (RS), recebeu em seu gabinete o corpo de um cachorro, dentro de uma caixa, como se fosse um presente, nesta segunda-feira (6).

Em vídeo publicado nas suas redes sociais, a vereadora aparece com uma caixa com os dizeres “Vereadora Deza Guerreiro, com carinho para proteger os animais”.

Deza chegou a dizer que o “presente” era de se emocionar. Ao abrir o pacote, Deza se assusta com o que tem dentro da caixa e diz estar com medo de que pudesse ser um corpo.

Ao desembrulhar o conteúdo que estava em sacolas de lixo, a gravação mostra o corpo do que parece ser um cachorro, sem vida. No texto do post, a vereadora chamou o ato de criminoso, marcado por crueldade e covardia.

“Eu não vou descansar até descobrir quem foi o autor desse ataque. O que esse sujeito fez é terrorismo. Matar um animal e enviar o seu corpo como MENSAGEM?”, diz o texto.

Deza é conhecida por defender a causa animal em suas redes sociais e é fundadora de uma ONG de proteção aos animais. Falando em sessão na Câmara dos Vereadores, Deza disse estar em estado de choque e chorou ao falar sobre as circunstâncias em que o cachorro morreu.

Questionada pela reportagem, a assessoria da vereadora confirmou que o caso foi registrado na 3ª delegacia de polícia de Nova Hamburgo e que a ameaça está sob investigação.

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