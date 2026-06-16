Vorcaro pagou viagens e presentes a Ciro Nogueira, diz PF: ‘Relação espúria’

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, dava “tratamento privilegiado” e “diferenciado” ao senador Ciro Nogueira (PP-PI), segundo apresentação da Polícia Federal enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a PF, o banqueiro chegava a pagar viagens internacionais com hotéis de luxo e de alto padrão, o que teria chamado a atenção dos investigadores. Segundo a polícia, a relação entre os dois foi descrita como “funcional e instrumental”.

“Nesse contexto, o que se verifica é que da relação profissional espúria e marcada por típico mutualismo ilícito derivou o vínculo pessoal, o qual apresenta como consequência – e não como causa – da associação funcional mantida entre os investigados.”

Ainda segundo a PF, o banqueiro pagava uma espécie de mesada ao parlamentar, de R$ 300 a R$ 500 mil, além das viagens com jatos particulares e restaurantes de luxo.

O senador teria também utilizado a sua posição para beneficiar o banqueiro, principalmente com a “Emenda nº 11 à PEC nº 65/2023”, conhecida como “emenda Master”.

“O parlamentar apresentou a Emenda nº 11 à PEC nº 65/2023, cujo conteúdo foi integralmente concebido por assessoria vinculada ao Banco Master, conforme evidenciado por comunicações obtidas no aparelho celular apreendido, metadados de arquivos e cotejo literal entre minutas privadas e o texto efetivamente protocolizado no Senado Federal”, diz o texto.