Votação é encerrada em todo o país após Zanin prorrogar prazo; acompanhe a apuração

Ministro do STF ampliou o horário em duas horas após relatos de problemas no transporte público; TSE informou que a votação continuaria apenas nas seções que ainda não haviam sido encerradas

A votação do segundo turno das eleições foi encerrada neste domingo (25) após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin determinar a prorrogação do prazo até as 19h, no horário de Brasília. A decisão ampliou em duas horas o período de votação, originalmente previsto para terminar às 17h.

A medida foi tomada após um pedido apresentado pela campanha do presidente Lula (PT), candidato à reeleição, que apontou problemas no transporte público em diferentes cidades do país. Ao analisar o caso, Zanin considerou a gravidade dos relatos e determinou que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cumprisse a extensão do prazo.

A decisão foi anunciada depois do encerramento do horário regular – às 17h – e provocou dúvidas sobre a aplicação da medida em locais onde as urnas já haviam sido fechadas. Em esclarecimento, o TSE informou que a votação deveria continuar somente nas seções em que o procedimento ainda não havia sido encerrado às 17h. Os votos das seções já fechadas seriam mantidos e totalizados normalmente.

Com a prorrogação, o TSE também informou que retomaria o recebimento dos boletins de urna, a totalização dos votos e a divulgação dos resultados após as 19h.

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