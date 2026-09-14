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Política

Zanin e Gilmar recebem da PF dados do celular de Daniel Vorcaro

Material apreendido pela Polícia Federal está no centro das apurações envolvendo o Banco Master
Marcelo Bamonte

Matheus Alleoni e Marcelo Bamonte

Zanin autoriza julgar ação que acusa deputados do PL de corrupção
O aparelho foi apreendido pela PF durante as investigações envolvendo o Banco Master e reúne mensagens e outros dados obtidos pelos investigadores Rosinei Coutinho/STF

Os ministros Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), receberam nesta segunda-feira (14) informações encaminhadas pela Polícia Federal a partir do conteúdo extraído do celular de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. Os gabinetes dos dois magistrados confirmaram o recebimento à Jovem Pan.

O gabinete do ministro Alexandre de Moraes ainda não respondeu se o magistrado também recebeu o material. Moraes estava entre os integrantes da Corte que haviam solicitado acesso aos dados apreendidos pela PF.

Zanin e Gilmar haviam cobrado acesso à íntegra do conteúdo antes da sessão extraordinária marcada para esta terça-feira (15). O plenário deverá analisar questões relacionadas ao relatório da Polícia Federal sobre as mensagens entre Vorcaro e Moraes e a possibilidade de abertura de investigação envolvendo o ministro.

Zanin argumentou que o acesso ao conteúdo era necessário para formar sua convicção antes do julgamento. Gilmar também defendeu que os integrantes do colegiado tivessem acesso às mesmas informações disponíveis no caso.

A Polícia Federal havia informado ao STF que possuía condições técnicas para produzir e encaminhar cópias da extração do aparelho aos gabinetes que as solicitassem, preservadas as regras de sigilo.

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