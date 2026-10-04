Lula vence em cinco países; Flávio Bolsonaro fica em 1º em dois

Petista aparece à frente na Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Malásia e Singapura; candidato do PL recebeu mais votos nas Filipinas e na Tailândia

Os boletins de urna das eleições presidenciais deste domingo (4) mostram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente de Flávio Bolsonaro (PL) em cinco países da Ásia e da Oceania. O petista recebeu mais votos na Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Malásia e Singapura. Já o candidato do PL ficou à frente nas Filipinas e na Tailândia.

A votação já foi encerrada nesses sete países. Por causa do fuso horário, os brasileiros que vivem na Ásia e na Oceania estão entre os primeiros a concluir a votação para presidente da República.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 918.876 brasileiros estão aptos a votar no exterior, em 186 cidades de 104 países. As maiores concentrações de eleitores estão nos Estados Unidos, em Portugal e no Japão.

Os números abaixo foram extraídos de boletins de urna. A divulgação oficial dos resultados pelo TSE terá início às 17h, no horário de Brasília, após o encerramento da votação no Brasil.

Veja os resultados disponíveis até o momento:

Austrália

Na Austrália, Lula recebeu 53,98% dos votos válidos, contra 30,52% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury e Renan Santos aparecem na sequência.

Lula: 4.562 votos (53,98%)

4.562 votos (53,98%) Flávio Bolsonaro: 2.579 votos (30,52%)

2.579 votos (30,52%) Augusto Cury: 329 votos (3,89%)

329 votos (3,89%) Renan Santos: 316 votos (3,74%)

316 votos (3,74%) Romeu Zema: 132 votos (1,56%)

132 votos (1,56%) Ronaldo Caiado: 124 votos (1,47%)

124 votos (1,47%) Samara: 30 votos (0,36%)

30 votos (0,36%) Clariana Barão: 21 votos (0,25%)

21 votos (0,25%) Hertz Dias: 14 votos (0,17%)

14 votos (0,17%) Edmilson Costa: 10 votos (0,12%)

10 votos (0,12%) Rui Costa Pimenta: 6 votos (0,07%)

6 votos (0,07%) Wilson Grassi: 6 votos (0,07%)

6 votos (0,07%) Leonardo Avalanche: 1 voto (0,01%)

Nova Zelândia

Lula recebeu 70,48% dos votos válidos na Nova Zelândia, contra 19,28% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos ficou em terceiro lugar.

Lula: 234 votos (70,48%)

234 votos (70,48%) Flávio Bolsonaro: 64 votos (19,28%)

64 votos (19,28%) Renan Santos: 13 votos (3,92%)

13 votos (3,92%) Romeu Zema: 7 votos (2,11%)

7 votos (2,11%) Augusto Cury: 6 votos (1,81%)

6 votos (1,81%) Ronaldo Caiado: 5 votos (1,51%)

5 votos (1,51%) Samara: 2 votos (0,60%)

2 votos (0,60%) Hertz Dias: 1 voto (0,30%)

Coreia do Sul

Na Coreia do Sul, Lula também ficou à frente, com 56,94% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro recebeu 33,33%.

Lula: 123 votos (56,94%)

123 votos (56,94%) Flávio Bolsonaro: 72 votos (33,33%)

72 votos (33,33%) Renan Santos: 6 votos (2,78%)

6 votos (2,78%) Ronaldo Caiado: 6 votos (2,78%)

6 votos (2,78%) Augusto Cury: 6 votos (2,78%)

6 votos (2,78%) Rui Costa Pimenta: 1 voto (0,46%)

1 voto (0,46%) Romeu Zema: 1 voto (0,46%)

1 voto (0,46%) Samara: 1 voto (0,46%)

Filipinas

Nas Filipinas, Flávio Bolsonaro superou Lula. O candidato do PL recebeu 53,23% dos votos válidos, enquanto o presidente ficou com 41,94%.

Flávio Bolsonaro: 33 votos (53,23%)

33 votos (53,23%) Lula: 26 votos (41,94%)

26 votos (41,94%) Renan Santos: 2 votos (3,23%)

2 votos (3,23%) Ronaldo Caiado: 1 voto (1,61%)

Malásia

Lula também aparece à frente na Malásia, com 44 votos, contra 27 de Flávio Bolsonaro. Renan Santos ocupa a terceira posição, com sete votos.

Lula: 44 votos

44 votos Flávio Bolsonaro: 27 votos

27 votos Renan Santos: 7 votos

7 votos Augusto Cury: 3 votos

3 votos Romeu Zema: 1 voto

1 voto Ronaldo Caiado: 1 voto

Singapura

Em Singapura, Lula recebeu 54,60% dos votos válidos, contra 26,44% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos e Augusto Cury aparecem na sequência.

Lula: 190 votos (54,60%)

190 votos (54,60%) Flávio Bolsonaro: 92 votos (26,44%)

92 votos (26,44%) Renan Santos: 22 votos (6,32%)

22 votos (6,32%) Augusto Cury: 21 votos (6,03%)

21 votos (6,03%) Romeu Zema: 12 votos (3,45%)

12 votos (3,45%) Ronaldo Caiado: 6 votos (1,72%)

6 votos (1,72%) Rui Costa Pimenta: 2 votos (0,57%)

2 votos (0,57%) Samara: 2 votos (0,57%)

2 votos (0,57%) Clariana Barão: 1 voto (0,29%)

Tailândia

Na Tailândia, Flávio Bolsonaro recebeu 50% dos votos válidos, contra 39,22% de Lula. Renan Santos e Augusto Cury aparecem empatados na terceira posição.

Flávio Bolsonaro: 51 votos (50%)

51 votos (50%) Lula: 40 votos (39,22%)

40 votos (39,22%) Renan Santos: 3 votos (2,94%)

3 votos (2,94%) Augusto Cury: 3 votos (2,94%)

3 votos (2,94%) Romeu Zema: 1 voto (0,98%)

1 voto (0,98%) Samara: 1 voto (0,98%)

Quando sai o resultado oficial da eleição?

A divulgação oficial dos resultados das eleições presidenciais terá início às 17h deste domingo, no horário de Brasília, após o encerramento da votação no Brasil.

Os dados serão atualizados pelo TSE conforme os boletins de urna forem recebidos e processados. Os eleitores poderão acompanhar a apuração pelo site e pelo aplicativo Resultados, da Justiça Eleitoral.

Os brasileiros que têm domicílio eleitoral no exterior votam apenas para presidente e vice-presidente da República.