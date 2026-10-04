Lula vence em cinco países; Flávio Bolsonaro fica em 1º em dois
Os boletins de urna das eleições presidenciais deste domingo (4) mostram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente de Flávio Bolsonaro (PL) em cinco países da Ásia e da Oceania. O petista recebeu mais votos na Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Malásia e Singapura. Já o candidato do PL ficou à frente nas Filipinas e na Tailândia.
A votação já foi encerrada nesses sete países. Por causa do fuso horário, os brasileiros que vivem na Ásia e na Oceania estão entre os primeiros a concluir a votação para presidente da República.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 918.876 brasileiros estão aptos a votar no exterior, em 186 cidades de 104 países. As maiores concentrações de eleitores estão nos Estados Unidos, em Portugal e no Japão.
Os números abaixo foram extraídos de boletins de urna. A divulgação oficial dos resultados pelo TSE terá início às 17h, no horário de Brasília, após o encerramento da votação no Brasil.
Veja os resultados disponíveis até o momento:
Austrália
Na Austrália, Lula recebeu 53,98% dos votos válidos, contra 30,52% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury e Renan Santos aparecem na sequência.
- Lula: 4.562 votos (53,98%)
- Flávio Bolsonaro: 2.579 votos (30,52%)
- Augusto Cury: 329 votos (3,89%)
- Renan Santos: 316 votos (3,74%)
- Romeu Zema: 132 votos (1,56%)
- Ronaldo Caiado: 124 votos (1,47%)
- Samara: 30 votos (0,36%)
- Clariana Barão: 21 votos (0,25%)
- Hertz Dias: 14 votos (0,17%)
- Edmilson Costa: 10 votos (0,12%)
- Rui Costa Pimenta: 6 votos (0,07%)
- Wilson Grassi: 6 votos (0,07%)
- Leonardo Avalanche: 1 voto (0,01%)
Nova Zelândia
Lula recebeu 70,48% dos votos válidos na Nova Zelândia, contra 19,28% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos ficou em terceiro lugar.
- Lula: 234 votos (70,48%)
- Flávio Bolsonaro: 64 votos (19,28%)
- Renan Santos: 13 votos (3,92%)
- Romeu Zema: 7 votos (2,11%)
- Augusto Cury: 6 votos (1,81%)
- Ronaldo Caiado: 5 votos (1,51%)
- Samara: 2 votos (0,60%)
- Hertz Dias: 1 voto (0,30%)
Coreia do Sul
Na Coreia do Sul, Lula também ficou à frente, com 56,94% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro recebeu 33,33%.
- Lula: 123 votos (56,94%)
- Flávio Bolsonaro: 72 votos (33,33%)
- Renan Santos: 6 votos (2,78%)
- Ronaldo Caiado: 6 votos (2,78%)
- Augusto Cury: 6 votos (2,78%)
- Rui Costa Pimenta: 1 voto (0,46%)
- Romeu Zema: 1 voto (0,46%)
- Samara: 1 voto (0,46%)
Filipinas
Nas Filipinas, Flávio Bolsonaro superou Lula. O candidato do PL recebeu 53,23% dos votos válidos, enquanto o presidente ficou com 41,94%.
- Flávio Bolsonaro: 33 votos (53,23%)
- Lula: 26 votos (41,94%)
- Renan Santos: 2 votos (3,23%)
- Ronaldo Caiado: 1 voto (1,61%)
Malásia
Lula também aparece à frente na Malásia, com 44 votos, contra 27 de Flávio Bolsonaro. Renan Santos ocupa a terceira posição, com sete votos.
- Lula: 44 votos
- Flávio Bolsonaro: 27 votos
- Renan Santos: 7 votos
- Augusto Cury: 3 votos
- Romeu Zema: 1 voto
- Ronaldo Caiado: 1 voto
Singapura
Em Singapura, Lula recebeu 54,60% dos votos válidos, contra 26,44% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos e Augusto Cury aparecem na sequência.
- Lula: 190 votos (54,60%)
- Flávio Bolsonaro: 92 votos (26,44%)
- Renan Santos: 22 votos (6,32%)
- Augusto Cury: 21 votos (6,03%)
- Romeu Zema: 12 votos (3,45%)
- Ronaldo Caiado: 6 votos (1,72%)
- Rui Costa Pimenta: 2 votos (0,57%)
- Samara: 2 votos (0,57%)
- Clariana Barão: 1 voto (0,29%)
Tailândia
Na Tailândia, Flávio Bolsonaro recebeu 50% dos votos válidos, contra 39,22% de Lula. Renan Santos e Augusto Cury aparecem empatados na terceira posição.
- Flávio Bolsonaro: 51 votos (50%)
- Lula: 40 votos (39,22%)
- Renan Santos: 3 votos (2,94%)
- Augusto Cury: 3 votos (2,94%)
- Romeu Zema: 1 voto (0,98%)
- Samara: 1 voto (0,98%)
Quando sai o resultado oficial da eleição?
A divulgação oficial dos resultados das eleições presidenciais terá início às 17h deste domingo, no horário de Brasília, após o encerramento da votação no Brasil.
Os dados serão atualizados pelo TSE conforme os boletins de urna forem recebidos e processados. Os eleitores poderão acompanhar a apuração pelo site e pelo aplicativo Resultados, da Justiça Eleitoral.
Os brasileiros que têm domicílio eleitoral no exterior votam apenas para presidente e vice-presidente da República.
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