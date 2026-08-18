Zanin nega pedido de ex-deputado federal do PT para voltar ao cargo

Paulo Fernando dos Santos perdeu o posto após uma recontagem de votos das eleições de 2022

A decisão foi tomada em julho deste ano

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou um mandado de segurança apresentado pelo ex-deputado federal Paulo Fernando dos Santos (PT-AL), conhecido como Paulão do PT, para voltar ao cargo.

Paulo perdeu o posto após uma recontagem de votos nas eleições de 2022, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em decisão de Dias Toffoli, oficializada pela Câmara dos Deputados, que mudou a composição das bancadas de Alagoas e Ceará. Dayany Bittencourt (União-CE) também ficou sem o cargo.

A decisão foi tomada por Zanin no último dia 12. O ministro argumentou que o STF não possui competência para revisar decisões jurisdicionais do TSE.

O processo administrativo de perda de mandato foi instaurado com fundamento em decisão judicial apta a produzir efeitos imediatos, de modo que a pretensão de suspender seus efeitos por esta via equivale a atribuir-lhe, indevidamente, novo efeito suspensivo, providência estranha à competência desta Suprema Corte em mandado de segurança. Cristiano Zanin

Além disso, o ministro apontou a ausência de provas documentais necessárias para sustentar as alegações de irregularidade no processo administrativo da Câmara.

Em nota, a bancada do PT se manifestou em apoio ao deputado após a perda do cargo, no que chamou de “decisão judicial engendrada em favor das elites políticas e econômicas de seu Estado no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas”.