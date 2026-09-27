Zema, Caiado, Renan e Cury intensificam agendas na reta final das eleições

<p>Governo revisou os cortes no orçamento dos Poderes da República e a Justiça Eleitoral conseguirá manter as urnas eletrônicas em 2016</p>

A uma semana do primeiro turno das eleições, os candidatos à Presidência Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante) cumpriram agendas de campanha neste sábado (26). Em Minas Gerais, Zema passou por Pouso Alegre e Varginha, onde falou sobre o agronegócio e criticou as medidas anunciadas pelo governo Lula às vésperas da votação.

Caiado cancelou os compromissos previstos para participar do velório do deputado estadual Amilton Filho (MDB), que morreu em um acidente de trânsito na madrugada de sábado, em Cristalina (GO).

Jovem Pan Renan Santos participou de um ato em Belo Horizonte e criticou as medidas do governo federal contra as apostas online. Já Augusto Cury dividiu a agenda entre Salvador, na Bahia, e Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde realizou caminhadas pela pacificação.

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