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Advogado aponta contradição de Moraes no caso Master e avalia pedido de liberdade de Bolsonaro

Euro Bento Maciel Filho afirma que declarações do ministro podem ser utilizadas pela defesa do ex-presidente em ação de revisão criminal

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Advogado aponta contradição de Moraes no caso Master e avalia pedido de liberdade de Bolsonaro Antonio Cruz/ Agência Brasil

O advogado criminalista Euro Bento Maciel Filho afirmou, em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, neste domingo (27), que há contradições entre a atuação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no caso Banco Master e no julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa do ex-presidente apresentou uma ação de revisão criminal para tentar reverter a condenação de 27 anos e três meses de prisão.

Segundo o advogado, a defesa questiona o tratamento dado por Moraes ao tempo necessário para analisar provas. Enquanto no julgamento de Bolsonaro o ministro considerou suficiente o prazo concedido aos advogados para examinar os documentos, no caso Master teria alegado falta de tempo para avaliar o conteúdo do celular de Daniel Vorcaro.

Euro Bento afirmou que outros condenados também podem utilizar argumentos semelhantes, mas ressaltou que processos já encerrados exigem a apresentação de uma revisão criminal. O advogado reconheceu que não teve acesso à íntegra da nova ação da defesa de Bolsonaro nem ao voto de Moraes, mas disse identificar, a partir das informações divulgadas, uma “manifesta contradição comportamental decisória”.

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