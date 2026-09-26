Filho de Moraes casa em SP com segurança reforçada e sem manifestações contra ministro do STF

O filho do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes casou-se na tarde deste sábado, 26, em cerimônia que teve forte esquema de segurança nos arredores de um espaço de festas na região de Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo.



Diante da crise na Corte e das revelações recentes indicando diálogos entre Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, havia o receio de que o casamento de Alexandre Barci de Moraes fosse marcados por protestos, mas não houve registro de manifestações no local.



Os primeiros convidados começaram a chegar por volta das 15h. Para limitar o acesso às proximidades de onde ocorreu o casamento, foram mobilizadas desde a Polícia Judicial, que comandou o esquema de segurança, até a Polícia Militar de São Paulo e a Guarda Civil Metropolitana.



Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), além disso, ajudaram a restringir o trânsito até o local. Imprensa e população geral não conseguiram se aproximar a menos de 200 metros do espaço



As medidas de segurança adotadas incluíram o bloqueio de uma passarela de pedestres nos arredores do Shopping Cidade Jardim e o fechamento de ao menos uma das entradas do Parque Linear Bruno Covas, o que incomodou ciclistas que tentaram acessar o espaço neste sábado.



Como o Estadão revelou no dia 1.º de setembro, detalhes de mensagens trocadas entre o ministro e o banqueiro Daniel Vorcaro estão descritos em relatório da Polícia Federal. Os diálogos, extraídos pela PF do celular do dono do Master, mostram o banqueiro pedindo auxílio e orientações a Alexandre de Moraes sobre as investigações envolvendo o banco.



Os filhos de Moraes aparecem também nos diálogos. Conforme as mensagens, o Banco Master emitiu, em outubro de 2025, cartões de crédito com limite de R$ 300 mil para Alexandre e Giuliana, a pedido do escritório Barci de Moraes – onde eles trabalham.



Segundo o documento divulgado pelo Estadão, o ministro editou minuta de contrato de R$ 131 milhões entre o Master e o escritório de sua mulher, a advogada Viviane Barci de Moraes. Ainda no relatório, há registro de um segundo contrato de Vorcaro com o escritório, com valor de R$ 50 milhões e que foi pago por meio da transferência de cotas de duas aeronaves dele, em uma espécie de sociedade oculta, apontam os diálogos.