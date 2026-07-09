Zema critica filho de Gilmar Mendes como possível presidente da CBF: ‘Esquece o hexa’

Francisco Schertel Mendes é o atual vice-presidente da Federação Matogrossense de Futebol e tem influência na Confederação

O pré-candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) criticou o filho de Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), como o possível presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira (9). “Enquanto político intocável mandar no futebol, esquece o hexa”, compartilhou o ex-governador nas suas redes sociais.

Francisco Schertel Mendes é atualmente o vice-presidente da Federação Matogrossense de Futebol e tem lugar garantido na assembleia da CBF, direito ao voto e participação nas principais decisões da confederação.

Zema comentou ainda sobre a influência de Gilmar no STF e agora de seu filho na CBF. “Influência todo mundo já sabe que eles têm (…). Mas agora parece que cansaram de esconder”, escreveu.

Por fim, ele afirmou que os “intocáveis” conseguiram acabar com um dos últimos orgulhos do Brasil. “Parabéns. Conseguiram destruir um dos únicos motivos que restaram pro brasileiro se orgulhar”.