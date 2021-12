Após Argentina receber Lula com honrarias, Constantino ironiza: ‘É bom para lembrar que vai na direção da Venezuela’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram o tratamento recebido pelo petista durante viagem ao país vizinho

Reprodução/Twitter @LulaOficial Presidente foi recebido pelos chefes de Estado da Argentina nesta sexta-feira, 10



O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou nesta sexta-feira, 10, na Argentina, onde recebeu o prêmio Azucena Villaflor 2021, entregue pelo governo do país a defensores (as) dos direitos humanos. A cerimônia foi dirigida pelo presidente Alberto Fernández, com quem o Lula também vai se reuniu para uma agenda na Casa Rosada, em Buenos Aires. De acordo com o Partido dos Trabalhadores, o ex-presidente também foi homenageado pela luta contra o abuso da justiça para alcançar fins políticos e ilegítimos. Lula também se encontrou com a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, para um ato na Praça de Maio em comemoração aos 38 da democracia do país e ao Dia Internacional dos Direitos Humanos. No sábado, 11, o petista cumprirá uma agenda de compromissos ao lado de dirigentes sindicais argentinos e lideranças da esquerda. A visita é uma retribuição ao presidente Fernández. Simpatizante do petista, o líder argentino apoiou o ‘Movimento Lula Livre’ e chegou a visitá-lo enquanto esteve preso em Curitiba.

Durante a participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta sexta-feira, o comentarista Rodrigo Constantino ironizou o tratamento dado ao ex-presidente, dizendo que isso lembra a imprensa de que a Argentina existe e que também serve de lembrete para mostrar que o país está indo na “direção da Venezuela”. “Acho ótimo, porque assim a imprensa lembra que a Argentina existe, lembra quem é a Argentina, quem está no Poder e o que estão fazendo lá. Ai podemos tentar começar a comparar com o Brasil nesta pandemia em vez de dar manchete dizendo que a inflação no Brasil hoje é a mesma da Dilma, ignorando a pandemia. É verdade, o PT é pior que o vírus chinês […]. É bom para lembrar, fazer essas comparações, mostrar que a Argentina vai na direção da Venezuela, que tem um fluxo migratório enorme de argentinos vindo para o Brasil por que não aguentam mais o grau de miséria, destruição e perda de liberdade na Argentina. Então eu acho ótimo”, afirmou Constantino.

Confira o programa desta sexta-feira, 10: