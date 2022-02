Bolsonaro está mudando o tom e quer mostrar apreço à liberdade de imprensa, diz Constantino

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram falas de Bolsonaro sobre a regulamentação da mídia e o comportamento do mandatário

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Em Rondônia, Bolsonaro disse que jamais iria retaliar a mídia por críticas feitas a ele



O presidente Jair Bolsonaro (PL) se encontrou nesta quinta-feira, 3, com o presidente do Peru, Pedro Castillo, na sede do governo de Porto Velho, capital de Rondônia. Entre os assuntos tratados estavam a assinatura de um acordo bilateral para o comércio de carnes. Em conversa com jornalistas, Bolsonaro falou sobre temas recorrentes nos últimos dias e garantiu que “jamais” irá retaliar ou regulamentar a mídia, independentemente do tratamento dela. “Da minha parte, vocês jamais vão ver eu mandar para o Congresso uma proposta para regular ou democratizar a mídia. Isso jamais. Por mais que eu sofra com a mídia, de maneira geral, jamais eu vou retaliar ou falar que devemos rever a minirreforma trabalhista do governo Temer”, falou Bolsonaro em Porto Velho.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quinta, o comentarista Rodrigo Constantino analisou as falas do presidente aos jornalistas, dizendo que os discursos de Bolsonaro mostram uma mudança de tom por parte do mandatário e que, cada vez mais, ele deverá se comparar a Lula para mostras as diferenças entre os dois, que figuram como principais pré-candidatos à presidência da República. “Ele está mudando o tom e vai começar a comparar o tempo inteiro com o principal adversário, que é o Lula. Mostrar a diferença de comportamento, o apreço à liberdade de imprensa ou de expressão, apesar de ser alvo de uma virulência e de violência que nenhum outro governante foi. Enquanto ele vai ficar lembrando que seu adversário quer censura e por ai vai”, analisou Constantino.

Confira o programa desta quinta-feira, 3: